Το τρομερό promo για το ATP της Αθήνας
Η κλεψύδρα για το Hellenic Championship αδειάζει και στα social media κυκλοφόρησε το νέο trailer της διοργάνωσης. Πρωταγωνιστής του βίντεο είναι το μεγαλύτερο όνομα του τουρνουά της ελληνικής πρωτεύουσας, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ εμφανίζονται επίσης οι Καρέν Χατσάνοφ, Στέφανος Τσιτσιπάς και Σταν Βαβρίνκα.
Να θυμίσουμε, επομένως, ότι το Hellenic Championship θα διεξαχθεί 1-8 Νοεμβρίου στο Telekom Center και τα εισιτήρια διατίθενται από την Ticketmaster.
