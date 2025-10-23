Το δικό του brand αναμένεται ν' αποκτήσει ο Κάρλος Αλκαράθ, με το εμπορικό του λογότυπο να διαρρέει στα social media τις τελευταίες ώρες...

Όπως όλοι οι αστέρες του τένις έτσι και ο Κάρλος Αλκαράθ δημιούργησε το δικό του εμπορικό λογότυπο. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες το προσωπικό σήμα του νεαρού τενίστα έχει διαρρεύσει στα social media με το logo του να φέρει τ' αρχικά του "CA".

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής, "La Opinion de Murcia" το νέο λογότυπο αποτελεί μέρος της στρατηγικής του 22χρονου αθλητή για την δημιουργία του δικού του brand. Το εν λόγω βήμα, στο παρελθόν, έχουν ακολουθήσει οι Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η ασπρόμαυρη, minimal εκδοχή του logo θεωρείται από πολλούς η δημιουργία που θα λανσάρει επίσημα η Nike στα ATP Finals του Τορίνο (9–16 Νοεμβρίου), όπου ο Ισπανός Νο.1 στον κόσμο θα είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της διοργάνωσης.

Αν το συγκεκριμένο σχέδιο επιβεβαιωθεί, ο Αλκαράθ θα γίνει ο πρώτος παίκτης της νέας γενιάς που αποκτά προσωπικό brand.

