Τσέλσι: Απεβίωσε ο Κεν Μπέιτς
Η Τσέλσι αποχαιρετά τον... σωτήρα της! Ο Κεν Μπέιτς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Ήταν η εμβληματική φιγούρα, ο πρόεδρος που έβγαλε τους Μπλε από τον... βούρκο του 1982 και τους οδήγησε στις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της σύγχρονης εποχής.
Πριν 44 χρόνια εξαγόρασε τον πτωχευμένο σύλλογο του Λονδίνου έναντι μόλις μιας λίρας και πάλεψε για να θεωρεί η Τσέλσι το Στάμφορντ Μπριτζ σπίτι της όσο και για να καθιερωθεί στην ελίτ του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ήταν ο προκάτοχος του Ρομάν Αμπράμοβιτς. Ήταν επίσης πρόεδρος των Όλνταμ, Λιντς και Γουίγκαν.
Επί των ημερών του οι Λονδρέζοι προβιβάστηκαν στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, τερμάτισαν επτά διαδοχικές φορές στην πρώτη εξάδα, κατέκτησαν δύο FA Cup (1997, 2000), ένα Κύπελλο Κυπελλούχων (1998), ένα League Cup (1998), ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης (1998) και ένα Community Shield (2000).
Chelsea Football Club is today mourning the passing of former chairman Ken Bates.— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 11, 2026
The club sends our heartfelt condolences to Ken’s wife Suzannah, the rest of his family and his friends.
Ken’s determination to fight for Chelsea when times were tough, and drive the team on to… pic.twitter.com/CWJasPRj4c
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