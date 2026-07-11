Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Τβέντε που έληξε 3-2 υπέρ των Ολλανδών.

Ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο φιλικό του στην Ολλανδία υπέστη την πρώτη του ήττα με 3-2 από τη Τβέντε, με γκολ στο 94'.

Στο 10' ο Δικέφαλος προηγήθηκε με αυτογκόλ του Νίσταντ. Η Τβέντε στο 36' ισοφάρισε με τον Όριεστερ και στο 57' έγινε το 2-1 για τους Ολλανδούς με τον Χέσελινγκ.

Στο 87ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 2-2. Ο Κένι έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά σημάδεψε την αριστερή γωνία για το 2-2. Στο 94', ωστόσο κι έπειτα από αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ, σε στατική φάση, ο Χλίνσον διαμόρφωσε το τελικό 3-2 υπέρ της Τβέντε.

Τα highlights του αγώνα