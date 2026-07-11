ΠΑΟΚ - Τβέντε 2-3: Τα highlights της φιλικής αναμέτρησης
Ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο φιλικό του στην Ολλανδία υπέστη την πρώτη του ήττα με 3-2 από τη Τβέντε, με γκολ στο 94'.
Στο 10' ο Δικέφαλος προηγήθηκε με αυτογκόλ του Νίσταντ. Η Τβέντε στο 36' ισοφάρισε με τον Όριεστερ και στο 57' έγινε το 2-1 για τους Ολλανδούς με τον Χέσελινγκ.
Στο 87ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 2-2. Ο Κένι έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά σημάδεψε την αριστερή γωνία για το 2-2. Στο 94', ωστόσο κι έπειτα από αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ, σε στατική φάση, ο Χλίνσον διαμόρφωσε το τελικό 3-2 υπέρ της Τβέντε.
Τα highlights του αγώνα
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