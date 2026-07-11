Η Εθνική Νέων ηττήθηκε στην πρεμιέρα του Eurobasket U20 από την Κροατία με 69-64.

Πρεμιέρα με το... αριστερό για την Εθνική Νέων Ανδρών. Η Ελλάδα ξεκίνησε με ήττα από την Κροατία με 69-64 τις υποχρεώσεις της στο Ευρωμπάσκετ U20 στη Στόζιτσε Αρένα στη Σλοβενία και το Σάββατο (12/7, 14.00) θα παίξει ξανά για τη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στο Βέλγιο.

Mε τον Ροζακέα στη λήξη της τρίτης περιόδου έγινε το 53-52, αλλά με τρία ακόμη μακρινά σουτ από τους Κροάτες στα δύο λεπτά της τέταρτης περιόδου διμοαρφώθηκε το 61-52. Με Παγώνη και Λέφα η Ελλάδα μείωσε, αλλά οι Κροάτες άντεξαν και έφτασαν στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 34-35, 53-52, 69-64

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 10 (1), Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 6 (2), Ξανθόπουλος, Χαντζής 2, Ροζακέας 7 (1), Γεώργας 2, Πρέκας 2, Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 2, Πατρίκης 16, Παγώνης 17 (2)

Το πρόγραμμα του Γ’ Ομίλου

11/7

Βέλγιο-Ισπανία 58-81

Κροατία- Ελλάδα 69-64

12/7

14.00 Ελλάδα-Βέλγιο

21.30 Ισπανία-Κροατία

13/7

16.30 Βέλγιο-Κροατία

19.00 Ελλάδα-Ισπανία