Κροατία-Ελλάδα 69-64: Ήττα στην πρεμιέρα του Eurobasket U20 για την Εθνική Νέων
Πρεμιέρα με το... αριστερό για την Εθνική Νέων Ανδρών. Η Ελλάδα ξεκίνησε με ήττα από την Κροατία με 69-64 τις υποχρεώσεις της στο Ευρωμπάσκετ U20 στη Στόζιτσε Αρένα στη Σλοβενία και το Σάββατο (12/7, 14.00) θα παίξει ξανά για τη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στο Βέλγιο.
Mε τον Ροζακέα στη λήξη της τρίτης περιόδου έγινε το 53-52, αλλά με τρία ακόμη μακρινά σουτ από τους Κροάτες στα δύο λεπτά της τέταρτης περιόδου διμοαρφώθηκε το 61-52. Με Παγώνη και Λέφα η Ελλάδα μείωσε, αλλά οι Κροάτες άντεξαν και έφτασαν στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 34-35, 53-52, 69-64
Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 10 (1), Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 6 (2), Ξανθόπουλος, Χαντζής 2, Ροζακέας 7 (1), Γεώργας 2, Πρέκας 2, Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 2, Πατρίκης 16, Παγώνης 17 (2)
Το πρόγραμμα του Γ’ Ομίλου
11/7
Βέλγιο-Ισπανία 58-81
Κροατία- Ελλάδα 69-64
12/7
14.00 Ελλάδα-Βέλγιο
21.30 Ισπανία-Κροατία
13/7
16.30 Βέλγιο-Κροατία
19.00 Ελλάδα-Ισπανία
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