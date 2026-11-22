Άρης – Φοίνικας Σύρου 2-3: Νίκη για νησιώτες, πρώτος βαθμός για «κίτρινους»
Την τέταρτη νίκη του στις πέντε πρώτες αγωνιστικές πέτυχε ο Φοίνικας Σύρου. Οι νησιώτες μπορεί να δυσκολεύτηκαν και να βρέθηκαν πίσω με 0-2, αλλά πέρασαν από την Μίκρα επικρατώντας με 3-2 (30-28, 25-22, 16-25, 25-27, 5-15) και έφτασαν τους 11 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην 4η θέση της Novibet Volley League.
Από την πλευρά του ο Άρης που μετράει πέντε ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, πήρε τον πρώτο του βαθμό, λίγες μέρες μετά την σκληρή ανακοίνωση των παικτών του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι σε ένα εξαιρετικό σετ προηγήθηκε με 1-0 στις λεπτομέρειες, ενώ στην συνέχεια έκαναν και το 2-0, δείχνοντας έτοιμοι για την πρώτη νίκη. Εκεί όμως υπήρξε η αντίδραση των φιλοξενούμενων που μείωσε με άνεση και όλα ουσιαστικά κρίθηκαν στο τέταρτο σετ.
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Εκεί οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν ακόμα και με 20-16, αλλά οι Συριανοί με ένα φοβερό σερί έκαναν το 6-0 και το 20-22. Ο Άρης και πάλι προηγήθηκε με 23-22, όμως ο Φοίνικας δεν το έβαλε κάτω και με τον Χάκα να παίρνει κρίσιμους πόντους έκανε το 25-27 ισοφαρίζοντας σε 2-2. Στο τάι μπρέικ στο τάραφλεξ υπήρξε μόνο ο Φοίνικας που επικρατώντας με 15-5 πήρε τη νίκη.
ΤΑ ΣΕΤ: 30-28, 25-22, 16-25, 26-28, 5-15
*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 3 άσους, 57 επιθέσεις, 20 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων ενώ του Φοίνικα Σύρου από 8 άσους, 67 επιθέσεις, 19 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων
ΑΡΗΣ (Γιάννης Μέλκας): Βινκελμίλερ 22 (21/51 επ., 1 μπλοκ), Δέρβας 9 (4/10 επ., 5 μπλοκ), Παξιμαδάκης 14 (11/37 επ., 3 μπλοκ, 51% υπ. – 34% άριστες), Πεντίδης 14 (7/18 επ., 2 άσοι, 5 μπλοκ), Μορέιρα 13 (9/27 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ, 27% υπ. – 17% άριστες), Μέγερ 6 (3/6 επ., 3 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 59% υπ. – 32% άριστες), Σεμερτζίδης, Φραγκουλίδης 1 (1/1 επ., 50% υπ. – 50% άριστες), Ανγκέλοφ 1 (1/1 επ., 0% υπ. – 0% άριστες), Γκοτσίδης (56% υπ. – 22% άριστες)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Άκης Χατζηαντωνίου): Νέλι 35 (30/58 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ), Βαλτσίνοφ 15 (13/31 επ., 2 μπλοκ, 54% υπ. – 27% άριστες), Τελκίσκι 4 (2 άσοι, 2 μπλοκ), Μέγερ 6 (3/4 επ., 3 μπλοκ), Χαπανιέμι 8 (4/10 επ., 4 μπλοκ), Χάκας 9 (8/17 επ., 1 άσος, 42% υπ. – 17% άριστες) / Συναδινός (λ., 53% υπ. – 53% άριστες), Σαλταφερίδης 10 (8/18 επ., 2 μπλοκ, 60% υπ. – 33% άριστες), Ρουσόπουλος 2 (2 μπλοκ), Κονίδης 1 (0/1 επ., 1 άσος, 67% υπ. – 33% άριστες), Αλιάι (λ.), Ιντρισλλάρι 1 (1 άσος), Καγιαλής 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ)
Novibet Volley League – 5η αγωνιστική
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026
Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Παναθηναϊκός Α.Ο.: 2-3 (25-17, 20-25, 25-19, 27-29, 12-15)
Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026
Ν.Ο.Π. Ρεθύμνου – Π.Α.Ο.Κ. MATECO: 3-1 (25-15, 25-17, 20-25, 28-26)
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων: 2-3 (25-21, 21-25, 17-25, 25-17, 20-22)
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Πανιώνιος : 3-0 (25-17, 25-19, 25-18)
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026
Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Ο.Φ.Η.: 3-1 (25-18, 23-25, 25-17, 25-20)
Α.Σ. Άρης – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου: 2-3 (30-28, 25-22, 16-25, 25-27, 5-15)
Η επόμενη αγωνιστική:
6η αγωνιστική
27/11/2026 – 20:00 (Μίλων) (ΕΡΤ-2 Σπορ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Παναθηναϊκός Α.Ο.
28/11/2026 – 17:00 (ΒΑΚ): Ο.Φ.Η. – Α.Σ.Άρης
28/11/2026 – 17:30 (Ρέντη): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου – Ν.Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου
28/11/2026 – 19:00 (Βαρίκας): Πανιώνιος – Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron
28/11/2026 – 19:00 (ΠΑΟΚ) (ΕΡΤ-2 Σπορ): Π.Α.Ο.Κ. ΜΑΤECO – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
28/11/2026 – 19:00 (Ζηρίνειο): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο.Καλαμάτα Affidea V.C
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