Η Άντερλεχτ δεινοπάθησε στην έδρα της απέναντι στη Λέουβεν, αλλά με γκολ στα τελευταία λεπτά επικράτησε 1-0 και θα ταξιδέψει στην Κρήτη με ανεβασμένη ψυχολογία για το ματς με τον ΟΦΗ.

Η Άντερλεχτ παιδεύτηκε να νικήσει τη Λέουβεν μπροστά στον κόσμο της, αλλά στο τέλος κατάφερε να χαμογελάσει. Με εύστοχο πέναλτι λίγο πριν από το φινάλε, η ομάδα του Ηλία Κουτσουπιά πήρε τη νίκη με 1-0 και μείωσε στο - 5 από την πρώτη τετράδα, λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι στην Κρήτη για το ματς με τον ΟΦΗ για τη League Stage του Europa League.

Οι γηπεδούχοι είχαν τη μπάλα στα πόδια τους στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ξεπέρασαν το 70% σε κατοχή της μπάλας, αλλά χρειάστηκαν και τον γκολκίπερ, Κουζεμάνς, για να κρατήσουν το μηδέν.

Η ανωτερότητά τους ωστόσο καρποφόρησε στο 86΄, όταν κέρδισαν πέναλτι που μετουσίωσε σε γκολ ο Μπερτατσίνι για να διαμορφώσει το τελικό 1-0. Ένα σκορ που επανέφερε την ομάδα του Ηλία Κουτσουπιά στον ίσιο δρόμο, με τον Έλληνα μέσο πάντως να μην παίρνει χρόνο συμμετοχής ενόψει του αγώνα απέναντι στον ΟΦΗ.

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μάαμαρ (81΄Σαρντέγια), Ομομπαντιμέλε, Πέτροτ, Αουγκούστινσον, Στρόικενς, Λανσάνα (46΄Άασγκαρντ), Άμπρος, Όνια Σέκε (61΄Μπενταγιέμπ), Τσβέτκοβιτς (81΄Μπερτατσίνι), Σικάν (46΄Βίνκλερ)