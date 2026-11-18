Ο Ζβέρεφ το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά στα ATP Finals
O Αλεξάντερ Ζβέρεφ νικώντας τον Μπεν Σέλτον με 6-2, 7-6(4) έγινε αυτός που εξασφάλισε το πρώτο χρονικά εισιτήριο για την ημιτελική φάση στα ATP Finals στο Τορίνο.
Ο Γερμανός μετά τον Ράφα Χόδαρ, πήρε τη νίκη χωρίς να χάσει σετ κι από τον Σέλτον, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.
Ο Ζβέρεφ για 5η φορά στην καριέρα του προκρίθηκε στα ημιτελικά των ATP Finals, έχοντας κατακτήσει και δύο φορές τον τίτλο, το 2018 και το 2021.
Η 3η αγωνιστική-19/11
- 15:00 Σέλτον-Χόδαρ
- 21:30 Ζβέρεφ-Φις
H βαθμολογία στον «John McEnroe Group»
- 1.Ζβέρεφ 2-0 (4-0 σετ)
- 2.Σέλτον 1-1 (2-3)
- 3.Φις 1-1 (3-3)
- 4.Χόδαρ 0-2 (1-4)
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