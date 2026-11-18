Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ νικώντας και τον Μπεν Σέλτον χωρίς να χάσει σετ, εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά των ATP Finals στο Τορίνο.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ νικώντας τον Μπεν Σέλτον με 6-2, 7-6(4) έγινε αυτός που εξασφάλισε το πρώτο χρονικά εισιτήριο για την ημιτελική φάση στα ATP Finals στο Τορίνο.

Ο Γερμανός μετά τον Ράφα Χόδαρ, πήρε τη νίκη χωρίς να χάσει σετ κι από τον Σέλτον, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Ο Ζβέρεφ για 5η φορά στην καριέρα του προκρίθηκε στα ημιτελικά των ATP Finals, έχοντας κατακτήσει και δύο φορές τον τίτλο, το 2018 και το 2021.



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