Οκτώ ποδοσφαιριστές με παρελθόν στο PAOK Academy συμμετείχαν στην τελευταία αποστολή της Εθνικής Ελπίδων, άλλοι έξι βρίσκονται με την Εθνική Παίδων στο Μουντιάλ Κ17 του Κατάρ.

Η πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στα τελικά του Euro και η ιστορική πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Παίδων σε Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 έχουν έντονο ασπρόμαυρο χρώμα.

Στις τελευταίες αποστολές των δύο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων βρίσκονται συνολικά 14 ποδοσφαιριστές με διαδρομή από τον ΠΑΟΚ, ενώ ο αριθμός ανεβαίνει στους 15 αν συνυπολογιστεί και ο Δημήτρης Χατσίδης, που συμμετείχε στην πορεία των Ελπίδων.

Η παρουσία αυτή αποτυπώνει τη δουλειά που γίνεται εδώ και χρόνια στο PAOK Academy. Άλλοι ποδοσφαιριστές συνεχίζουν να φορούν την ασπρόμαυρη φανέλα, άλλοι έχουν ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όμως η σύνδεσή τους με τα τμήματα υποδομής του Δικεφάλου παραμένει κοινό σημείο αναφοράς.

Εθνική Ελπίδων: Επτά από το PAOK Academy, ένας ακόμη με ασπρόμαυρες ρίζες

Στη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στην Ισλανδία, ο Ανέστης Μύθου είχε καθοριστική συμμετοχή. Ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ έδωσε την ασίστ στον Χαράλαμπο Κωστούλα για το γκολ στις καθυστερήσεις, το οποίο κράτησε ζωντανή την ελληνική ομάδα και έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση.

Μετά τον τραυματισμό του Δημήτρη Μοναστηρλή στην πρώτη αναμέτρηση με τους Ισλανδούς, ο Μύθου ήταν ο μοναδικός διαθέσιμος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ στην αποστολή. Ο Δημήτρης Χατσίδης, που είχε βρεθεί στις προηγούμενες κλήσεις, δεν συμπεριλήφθηκε αυτή τη φορά στις επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη.

Η παρουσία του ΠΑΟΚ, πάντως, ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται στους ποδοσφαιριστές που ανήκουν σήμερα στο ρόστερ του.

Στην τελευταία αποστολή της Εθνικής Ελπίδων υπήρχαν επτά ποδοσφαιριστές που προέρχονται από το PAOK Academy. Οι δύο είναι οι Δημήτρης Μοναστηρλής και Ανέστης Μύθου, οι οποίοι έχουν πλέον θέση στην πρώτη ομάδα του Δικεφάλου.

Οι υπόλοιποι πέντε είναι ο Ταξιάρχης Φίλλων, ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης, ο Κωνσταντίνος Γκούμας, ο Λάμπρος Σμυρλής και ο Γιώργος Κούτσιας, που συνεχίζουν την καριέρα τους σε άλλους συλλόγους.

Στην ίδια αποστολή βρισκόταν και ο Νίκος Μπότης, ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον ΠΑΟΚ, πριν μετακομίσει στην Ιταλία για την Ίντερ και στη συνέχεια επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.

Ο απολογισμός, λοιπόν, είναι επτά ποδοσφαιριστές από το PAOK Academy και ο Μπότης, δηλαδή οκτώ στην τελευταία αποστολή. Με τον Χατσίδη, που συμμετείχε στις προηγούμενες κλήσεις, η ασπρόμαυρη εκπροσώπηση στην πορεία των Ελπίδων φτάνει τους εννέα.

🇬🇷 Το 88,4% (23/26) των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ελλάδας Κ21 έχουν αγωνιστεί στα τμήματα υποδομής της Super League. ℹ️ Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τους ποδοσφαιριστές και τις ομάδες με τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία επίσημη συμμετοχή στις ηλικιακές κατηγορίες Κ15, Κ17 ή Κ19 των τμημάτων υποδομής της Super League. #slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #U21 — Super League Greece (@Super_League_GR) November 17, 2026

Έξι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17

Εξίσου χαρακτηριστική είναι η παρουσία του Δικεφάλου στην Εθνική Παίδων, η οποία ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17.

Έξι ποδοσφαιριστές των ακαδημιών του ΠΑΟΚ βρίσκονται στο Κατάρ με την αποστολή του Βασίλη Παπαδάκη.

Πρόκειται για τον τερματοφύλακα Γιώργο Νικολαΐδη, τους αμυντικούς Νίκο Χαλδέζο και Γιάννη Ψυρούκη, τον μέσο Γιάννη Ντοριβάλ Νέτο και τους επιθετικούς Χρήστο-Ιωάννη Κώστογλου και Κωνσταντίνο Σούβλατζη.

Η ελληνική ομάδα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη (19/11, 18:00 ώρα Ελλάδας) απέναντι στην Αίγυπτο, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Παναμά και τη διοργανώτρια χώρα, το Κατάρ.

Οι άνθρωποι του PAOK Academy έστειλαν ήδη τις ευχές τους στους έξι νεαρούς ποδοσφαιριστές, χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση ως ένα «ταξίδι ζωής».

Δεκατέσσερις στις αποστολές, δεκαπέντε στη συνολική διαδρομή

Οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί. Οκτώ ποδοσφαιριστές με ασπρόμαυρο παρελθόν στην τελευταία αποστολή της Εθνικής Ελπίδων και έξι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ στην αποστολή της Εθνικής Παίδων. Συνολικά 14, με τον Δημήτρη Χατσίδη να ανεβάζει τον αριθμό στους 15, εφόσον συνυπολογιστούν όσοι συμμετείχαν στην ευρύτερη πορεία των δύο ομάδων.

Για τον ΠΑΟΚ έχει ιδιαίτερη αξία και το γεγονός ότι δύο από αυτά τα παιδιά, ο Μοναστηρλής και ο Μύθου, έχουν ήδη αρχίσει να βρίσκουν τον δικό τους ρόλο στην πρώτη ομάδα.

Την ίδια στιγμή, οι Κούτσιας, Σμυρλής, Γκούμας, Πολυκράτης, Φίλλων και Μπότης συνεχίζουν την ποδοσφαιρική τους διαδρομή μακριά από την Τούμπα, διατηρώντας παρουσία στις εθνικές ομάδες.

Η παραγωγή ποδοσφαιριστών και η εξέλιξή τους μετά τα χρόνια των ακαδημιών αποτελούν δύο διαφορετικές πλευρές της ίδιας διαδικασίας. Και η εκπροσώπηση του ΠΑΟΚ στις Εθνικές Ελπίδων και Παίδων δίνει ένα σαφές μέτρο της δουλειάς που έχει προηγηθεί.