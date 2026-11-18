Ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Γιώτης Χατζηαλεξίου, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Σε αλλαγή προσώπου προχωρά η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, επιλέγοντας για έναν σημαντικό ρόλο, έναν Έλληνα, τον Γιώτη Χατζηαλεξίου.

Όπως αναφέρει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η συμφωνία προβλέπει συμβόλαιο μέχρι το 2030, ενώ η έναρξη της θητείας του, ενώ είχε προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027, θα αναλάβει καθήκοντα δύο μήνες πριν, δηλαδή την 1η Δεκεμβρίου.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του, ο 50χρονος ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσης που περιλαμβανόταν στο συμβόλαιό του. Το ποσό της δεν έχει αποκαλυφθεί, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εξαψήφιο νούμερο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Χατζηαλεξίου επιστρέφει σε έναν σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή σε αυτό το επίπεδο. Αρχικά εργάστηκε ως προπονητής στις ακαδημίες της Άιντραχτ, πριν αναλάβει ρόλο στις εθνικές ομάδες της Γερμανίας.

Ο τελευταίος σταθμός πριν από την επιστροφή του στη Φρανκφούρτη ήταν η Νυρεμβέργη, όπου κατείχε τη θέση του αθλητικού διευθυντή.