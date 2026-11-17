Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ παρέλαβε το τρόπαιο του Year-End No.1, για το 2026, σφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια εντυπωσιακή σεζόν στην κορυφή του παγκόσμιου τένις.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του έζησε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος παρέλαβε το βράδυ της Δευτέρας (16/11) το τρόπαιο του Year-End No.1 της ATP, στο πλαίσιο του ATP Finals στο Τορίνο. Ο Γερμανός τενίστας επιβραβεύτηκε για την εξαιρετική του παρουσία μέσα στο 2026, ολοκληρώνοντας τη χρονιά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.



Σε μία χρονιά που θα μείνει αξέχαστη για τον ίδιο, ο 29χρονος πρωταθλητής πανηγύρισε τους δύο πρώτους τίτλους Grand Slam της καριέρας του, κατακτώντας το Roland Garros και το US Open. Παράλληλα, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Australian Open και τον τελικό του Wimbledon.



Η απονομή πραγματοποιήθηκε στην Inalpi Arena του Τορίνο, με τον πρόεδρο της ATP, Αντρέα Γκαουντέντσι, να του παραδίδει το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο Ζβέρεφ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, χαρακτηρίζοντας την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο τέλος της χρονιάς ως τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του.

«Είναι μεγάλη τιμή να κρατάω αυτό το τρόπαιο και να συμμετέχω σε αυτή τη γιορτή. Πέρσι, όταν έπαιζα σε αυτό το τουρνουά, σκεφτόμουν ότι ίσως μπορούσα να κερδίσω ένα Grand Slam και να έχω μια καλή χρονιά. Δεν φανταζόμουν, όμως, ότι θα βρισκόμουν εδώ κρατώντας αυτό το τρόπαιο. Το να είσαι Νο.1 στο τέλος της χρονιάς είναι το πιο ξεχωριστό πράγμα. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας μου», δήλωσε ο Ζβέρεφ.

«Κέρδισα δύο Grand Slam τίτλους, έφτασα στον τελικό του Wimbledon. Διανύω την καλύτερη χρονιά της ζωής μου και το να κρατάω τώρα αυτό το τρόπαιο είναι το ιδανικό φινάλε», πρόσθεσε.

Μάλιστα, ο Ζβέρεφ έγινε ο πρώτος Γερμανός τενίστας που ολοκληρώνει μία σεζόν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ αποτελεί τον μεγαλύτερο σε ηλικία αθλητή που πετυχαίνει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο επίτευγμα. Παράλληλα, έγινε μόλις ο τέταρτος εν ενεργεία τενίστας που καταφέρνει να ολοκληρώσει χρονιά ως Νο.1, μετά τους Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ.



Ο Γερμανός φτάνει, έτσι, σε ένα σπουδαίο προσωπικό ορόσημο, επισφραγίζοντας μία ονειρεμένη χρονιά με την κορυφαία διάκριση της ATP. Ένα τρόπαιο που αποτελεί την ανταμοιβή για τη συνέπεια και τις μεγάλες εμφανίσεις του σε ολόκληρη τη σεζόν.