Ο Αλκαράθ κόντρα στον Σίνερ για το κερασάκι στην τούρτα και τον τίτλο στα ATP Finals
Ο Κάρλος Αλκαράθ φιλοδοξεί να χάσει το πάρτι των Ιταλών, απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ, στον τελικό των ATP Finals στο Τορίνο και το τελευταίο ραντεβού για το Big 2 στο 2025.

Το 2025 δεν θα μπορούσε να κλείσει παρά μόνο με ένα μεγάλο ραντεβού ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιάνικ Σίνερ κι έτσι θα συμβεί.

Ο Αλκαράθ σε 82 λεπτά νίκησε τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 6-2, 6-4 στον 2ο ημιτελικό των ATP Finals στο Τορίνο και την Κυριακή (16/11, 19:00) με αντίπαλο τον Γιάνικ Σίνερ θα διεκδικήσει το τρόπαιο που λείπει από τη συλλογή του.

Ο Αλκαράθ πετυχαίνοντας break ξέφυγε με 3-1 στο 1ο σετ, διατηρώντας το σερβίς του έκανε το 4-1 και με οκτώ διαδοχικούς πόντους, έφθασε στο 6-2 σε 37 λεπτά.

Ο Ισπανός είχε συνεχώς το προβάδισμα ενός game στο 2ο σετ, με τον Οζέρ Αλιασίμ να ισοφαρίζει σε 4-4 και τον Αλκαράθ με love game να φθάνει στο 5-4. Στο 10ο game o Oζέρ-Αλιασίμ σέρβιρε για να μείνει στον παιχνίδι, όμως βρέθηκε αντιμέτωπος σε διπλό match point (15-40) και στη 2η ευκαιρία έκλεισε το σετ με 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό.

 

Έκτος διαδοχικός τελικός ανάμεσα σε Αλκαράθ και Σίνερ

Το Big 2 του αθλήματος θα μονομαχήσει στην Inalpi Arena του Τορίνο, σε ένα τελευταίο ραντεβού τους για το 2025.

Ο Σίνερ θέλει στο ίδιο κορτ να επαναλάβει την περσινή του επιτυχία απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ. Ο Αλκαράθ, έχοντας εξασφαλίσει το Νο.1 για το 2025, θα παίξει για πρώτη φορά σε τελικό των ATP Finals.

Θα είναι ο 11ος μεταξύ τους αγώνας, με το σκορ να είναι στο 10-5 υπέρ του Αλκαράθ.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα έξι τελευταία τους παιχνίδια, ένα το 2024 και πέντε το 2025, ήταν σε τελικούς με τον Αλκαράθ να έχει κατακτήσει πέντε τίτλους.


     

