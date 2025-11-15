Ο Αλκαράθ κόντρα στον Σίνερ για το κερασάκι στην τούρτα και τον τίτλο στα ATP Finals
Το 2025 δεν θα μπορούσε να κλείσει παρά μόνο με ένα μεγάλο ραντεβού ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Γιάνικ Σίνερ κι έτσι θα συμβεί.
Ο Αλκαράθ σε 82 λεπτά νίκησε τον Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ με 6-2, 6-4 στον 2ο ημιτελικό των ATP Finals στο Τορίνο και την Κυριακή (16/11, 19:00) με αντίπαλο τον Γιάνικ Σίνερ θα διεκδικήσει το τρόπαιο που λείπει από τη συλλογή του.
Ο Αλκαράθ πετυχαίνοντας break ξέφυγε με 3-1 στο 1ο σετ, διατηρώντας το σερβίς του έκανε το 4-1 και με οκτώ διαδοχικούς πόντους, έφθασε στο 6-2 σε 37 λεπτά.
Ο Ισπανός είχε συνεχώς το προβάδισμα ενός game στο 2ο σετ, με τον Οζέρ Αλιασίμ να ισοφαρίζει σε 4-4 και τον Αλκαράθ με love game να φθάνει στο 5-4. Στο 10ο game o Oζέρ-Αλιασίμ σέρβιρε για να μείνει στον παιχνίδι, όμως βρέθηκε αντιμέτωπος σε διπλό match point (15-40) και στη 2η ευκαιρία έκλεισε το σετ με 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό.
Two giants of our sport ⭐️⭐️@carlosalcaraz vs. @janniksin — PART XVI 🏆 #NittoATPFinals pic.twitter.com/EW40hQhGbr— ATP Tour (@atptour) November 15, 2025
Έκτος διαδοχικός τελικός ανάμεσα σε Αλκαράθ και Σίνερ
Το Big 2 του αθλήματος θα μονομαχήσει στην Inalpi Arena του Τορίνο, σε ένα τελευταίο ραντεβού τους για το 2025.
Ο Σίνερ θέλει στο ίδιο κορτ να επαναλάβει την περσινή του επιτυχία απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ. Ο Αλκαράθ, έχοντας εξασφαλίσει το Νο.1 για το 2025, θα παίξει για πρώτη φορά σε τελικό των ATP Finals.
Θα είναι ο 11ος μεταξύ τους αγώνας, με το σκορ να είναι στο 10-5 υπέρ του Αλκαράθ.
Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα έξι τελευταία τους παιχνίδια, ένα το 2024 και πέντε το 2025, ήταν σε τελικούς με τον Αλκαράθ να έχει κατακτήσει πέντε τίτλους.
- 2024 Πεκίνο Αλκαράθ-Σίνερ 6-7(6), 6-4, 7-6(3)
- 2025 Masters Ρώμης Αλκαράθ-Σίνερ 7-6(5), 6-1
- 2025 Roland Garros Αλκαράθ-Σίνερ 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2)
- 2025 Wimbledon Σίνερ-Αλκαράθ 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- 2025 Masters Σινσινάτι 5-0, αποχώρηση Σίνερ
- 2025 US Open Αλκαράθ-Σίνερ 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.