Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ο μεγάλος νικητής του Roland Garros επικρατώντας με 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) του Γιανίκ Σίνερ στον τελικό της διοργάνωσης, διατηρώντας τα... σκήπτρα του στο θεσμό.

Με τον Ραφαέλ Ναδάλ να λείπει, στο Roland Garros θα είναι πάντα το φαβορί! Ο Κάρλος Αλκαράθ σε ένα... τρελό τελικό πήρε τη νίκη και κατέκτησε τον τίτλο στο γαλλικό τουρνουά, επικρατώντας με 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) του Γιανίκ Σίνερ, φτάνοντας στον πέμπτο Grand Slam τίτλο της καριέρας του.

Ο Ισπανός διατήρησε τα κεκτημένα με πολύ εμφατικό τρόπο, πραγματοποιώντας μία τεράστια ανατροπή στην οποία χρειάστηκε να σβήσει τρία championship point του αντιπάλου του.

Η σταθερότητα έκανε τη διαφορά στο πρώτο σετ

Ο τελικός ξεκίνησε με τον Γιανίκ Σίνερ στο σερβίς και τον Κάρλος Αλκαράθ να βρίσκει τρεις ευκαιρία για break. Ο Ιταλός τενίστας ήταν πάρα πολύ σταθερό, κράτησε το game του και στη συνέχεια προσπάθησε να παραβιάσει το σερβίς του αντιπάλου του, χωρίς αποτέλεσμα (1-1).

Αμφότεροι στα επόμενα games αντάλλαξαν αρκετά break points, όμως αυτός που έφτασε πρώτος στο πολυπόθητο... σπάσιμο. Μετά από έξι χαμένα break points ο Αλκαράθ βρήκε τον τρόπο να πάρει προβάδισμα, το οποίο διατήρησε για πολύ λίγο. Η αντίδραση του Σίνερ ήταν αμεσότατη, με τον Ιταλό να στέλνει τον αντίπαλό του να σερβίρει για να μείνει στο σετ (5-4).

Εκεί, ο Γιανίκ Σίνερ συνέχισε στο πολύ καλό μομέντουμ του και στο πρώτο break point είδε την ταινία του φιλέ να... πετάει το μπαλάκι εκτός, μετά από backhand του Ισπανό. Το προβάδισμα στον τελικό για τον Σίνερ ήρθε με σκορ 6-4.

Η επιστροφή του Αλκαράθ δεν ήταν αρκετή

Στο δεύτερο σετ η εκκίνηση ήταν ιδανική για τον Νο.1 του κόσμου. Αρχικά κράτησε το σερβίς του (1-0) και στη συνέχεια έκανε break στο πρώτο service game του Ισπανού (2-0), το οποίο εκμεταλλεύτηκε με ένα hold στη συνέχεια (3-0).

Sinner's serve called out, but Carlos checks the mark and concedes the point 🤝#RolandGarros pic.twitter.com/hQ9wGpXpr7 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2025

Ο Σίνερ διατήρησε το σερβίς του και έστειλε τον Αλκαράθ σε θέση σερβίς για να μείνει στο σετ (5-2). Ο Ισπανός κρατήθηκε στο σετ και έπειτα πραγματοποίησε το break (5-4) το οποίο υπερασπίστηκε για να μείνει στο σετ ακόμη μία φορά (5-5).

Trailed back from 5-3 to 5-5, all to play for in the second set now 👀#RolandGarros pic.twitter.com/ao5mQQhy0y June 8, 2025

Μετά την επιστροφή του Νο.2 στον κόσμο, οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς του και το δεύτερο σετ οδηγήθηκε στο tie-break. Εκεί, ο πρώτος που έκανε mini-break ήταν ο Σίνερ με έναν εκπληκτικό winner, φτάνοντας πολύ γρήγορα σε τέσσερα set points (6-2). Το μόνο που κατάφερε ο Ισπανός ήταν να μειώσει σε 6-4 και με λάθος άμυνα να χάσει το σετ με 7-6(4).

Δεν τον πτόησαν τα breaks του Σίνερ

Από ένα break αντάλλαξαν οι δύο παίκτες στην αρχή του τρίτου σετ (1-1). Ο Ισπανός υπερασπίστηκε το σερβίς του και στο τέταρτο game έφτασε σε ακόμα ένα break (3-1).

Ο Αλκαράθ έστειλε τον Σίνερ να σερβίρει για να μείνει στο σετ (5-2), όπως είχε κάνει ο Ιταλός στο δεύτερο σετ. Η αντίδραση του Νο.1 στον κόσμο ήταν παρόμοια με τον Αλκαράθ. Έμεινε στο σετ (5-3) και με break (5-4) πήρε τις μπάλες για να σερβίρει και να φέρει στα ίσα το ματς.

Sinner has not given up on set 3, gets the break at 5-3 down! #RolandGarros pic.twitter.com/TmpGoK503M — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2025

Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο ο Αλκαράθ δεν έδωσε πολλά περιθώρια στον Ιταλό και με τέσσερις σερί πόντους πέτυχε το break και ταυτόχρονα πήρε το σετ με 6-4.

«Ατσάλινος» Αλκαράθ έσβησε τρία championship point

Το τέταρτο σετ ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να κρατούν τα σερβίς τους. Ήταν σταθεροί με τις μπάλες στα χέρια και δεν άφησαν ο ένας τον άλλον για κάποιο break.

Πρώτος που πήραν σημαντικό προβάδισμα στο σετ ήταν ο Σίνερ, ο οποίος... έσπασε το σερβίς του αντιπάλου του στο 7ο game (4-3), τον οποίον λίγα λεπτά αργότερα τον έστειλε να σερβίρει για να μείνει στο ματς (5-3).

Στο 9o game ο Σίνερ βρήκε τρία championship points (0-40) απέναντι στον Αλκαράθ, με τον Ισπανό να μεταμορφώνεται και να τα σβήνει όλα. Μάλιστα, στο αμέσως επόμενο game o Ισπανός εκμεταλλεύτηκε το διπλό break point και έφερε στα ίσα το σετ (5-5).

Οι δύο φιναλίστ κράτησαν τα σερβίς τους και το σετ κρίθηκε στο tie-break. Ο Σίνερ κι εκεί βρέθηκε με το προβάδισμα, κάνοντας mini break (2-0) στον Ισπανό. Γι' ακόμη μία φορά ο Νο.2 του κόσμου βρήκε αντίδραση και με δύο mini breaks πέρασε μπροστά (4-2). Ο ίδιος βρήκε τρία set point (6-3) και στον αμέσως επόμενο πόντο έκλεισε το σετ (6-4) και έστειλε το ματς στο πέμπτο και τελευταίο σκέλος του.

Τελικός πεντέμισι ωρών κρίθηκε στο super tie-break

Ο κάτοχος του τίτλου κρίθηκε στο πέμπτο και τελευταίο σετ. Εκεί, ο Αλκαράθ ξεκίνησε φουριόζος και στο πρώτο game έκανε το break στο σερβίς του Σίνερ. Κράτησε το προβάδισμά του, σβήνοντας δύο break points του αντιπάλου στο τέταρτο game (3-1).

Ο Ισπανός διατήρησε το προβάδισμά του και έστειλε τον Ιταλό να σερβίρει για να μείνει στο ματς (5-3). Ο Νο.1 του κόσμου στάθηκε άρτιος πίσω από το σερβίς τους και στο 10ο game κατέθεσε ψυχή για να αποτρέψει τον Αλκαράθ να πάρει τη νίκη.

Το break ήρθε για τον Ιταλό (5-5), με τους δύο τενίστες να διατηρούν τα σερβίς τους στη συνέχεια. Το super tie-break έδωσε τη λύση! Σε αυτό το κρίσιμο σημείο ο Αλκαράθ εμφανίστηκε πιο ψύχραιμος και αποτελεσματικός.

Με σερί 7-0 πήρε τεράστιο πλεονέκτημα, φτάνοντας σε επτά championship points (9-2). Στην πρώτη ευκαιρία ο περυσινός κάτοχος τελείωσε την υπόθεση τίτλου και με 10-2 έκλεισε το σετ με 7-6(2) και κατέκτησε το Roland Garros για δεύτερη σερί χρονιά.