Στον τελικό των ATP Finals προκρίθηκε ο Γιανίκ Σίνερ, επικρατώντας του Άλεξ Ντε Μινόρ με 7-5, 6-2 στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης...

Αήττητος και χωρίς να χάσει σετ ο Γιανίκ Σίνερ είναι ο πρώτος φιναλίστ των ATP Finals, όπου περιμένει τον Κάρλος Αλκαράθ για μία ακόμη... τιτανομαχία μέσα στη σεζόν. Ο Ιταλός τενίστας πήρε τη νίκη κόντρα στο Άλεξ Ντε Μινόρ με 7-5, 6-2 και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης.

Μία νίκη μακριά από την υπεράσπιση του τίτλου του στα ATP Finals βρίσκεται ο 24χρονος τενίστας. Ένας ματς με δύο... πρόσωπα για τον Ιταλό, ο οποίος απέδειξε πως όταν βρει ρυθμό είναι ασταμάτητος.

Το εναρκτήριο σετ, βρήκε τους δύο τενίστες σταθερούς πίσω από το σερβίς τους, να σβήνουν όποια απειλή εμφανίστηκε κατά τα service games τους. Πήγαν game - game έως το το 10ο (5-5). Εκεί ο Γιανίκ Σίνερ εκμεταλλεύτηκε το τρίτο break point του και πήρε πλεονέκτημα για να κατακτήσει το σετ. Με τις μπάλες στα χέρια και με τριπλό set point στη διάθεσή του, ο Νο.2 του κόσμου πήρε προβάδισμα στον ημιτελικό με 7-5.

Έχοντας αποκτήσει εξαιρετικό μομέντουμ, ο Γιανίκ Σίνερ ξεκίνησε με διπλό break και hold το δεύτερο σετ. Στο 5ο game, ο Άλεξ Ντε Μινόρ πήρε το πρώτο του game στο σετ (4-1) και στο αμέσως επόμενο προσπάθησε να πάρει πίσω το ένα break του Ιταλού. Αυτό δεν το κατάφερε, δίνοντας παράταση στη νίκη του αντιπάλου του (5-2). Στο 8ο game ο κάτοχος των φετινών Australian Open και Wimbledon έκλεισε το σετ (6-2) και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό.

Ο αντίπαλος του Γιανίκ Σίνερ στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης θα είναι ο νικητής του ημιτελικού Κάρλος Αλκαράθ - Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ.