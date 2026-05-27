Η σεζόν ολοκληρώθηκε για τον Άρη και έτσι η ΚΑΕ προχώρησε σε ένα αποχαιρετιστήριο γέυμα για το φινάλε της φετινής χρονιάς.

Στο εστιατόριο «Γλυκάνισος» βρέθηκαν τόσο η διοίκηση, όσο και οι παίκτες και το σταφ με σκοπό να περάσουν χρόνο μαζί μιλώντας για τα σχέδια της νέας σεζόν.

«Ήταν μία χρονιά γεμάτη συγκινήσεις. Μία χρονιά που σηματοδότησε τη νέα αρχή στον ΑΡΗ.

Έτσι, το τέλος της δε θα μπορούσε παρά να εμπεριέχει πολλή συγκίνηση. Σήμερα (27/05), στο εστιατόριο «Γλυκάνισος», έλαβε χώρα το αποχαιρετιστήριο γεύμα για τη σεζόν που τελείωσε. Μία σεζόν που δημιούργησε ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς στην οικογένεια της ομάδας.

Το «παρών» έδωσαν η διοίκηση, το σταφ, οι αθλητές και όσοι άνθρωποι εργάζονται στον οργανισμό του ΑΡΗ. Ήταν η ευκαιρία, μετά από πολλούς μήνες έντασης και σκληρής δουλειάς, για ένα χαλαρό μεσημέρι, με γέλιο, πειράγματα και πολύ συναίσθημα.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΡΗΣ, Χάρης Παπαγεωργίου, μίλησε σε όλους, ευχαριστώντας τους για την προσπάθεια που κατέβαλαν όλη τη χρονιά, εκπροσωπώντας μία ομάδα με το μέγεθος του ΑΡΗ.

Στο τέλος του γεύματος οι αθλητές υπέγραψαν φανέλες και μέσα σε κλίμα συγκίνησης, αγκαλιάστηκαν για τελευταία φορά στη φετινή σεζόν».