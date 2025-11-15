Με σκληρά λόγια αναφέρθηκε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ στη συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για το εάν θα λάβει μέρος στο Davis Cup, υποβιβάζοντας το θεσμό...

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ολοκλήρωσε τη σεζόν του στα ATP Finals, έπειτα την ήττα από τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ που είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Γερμανού τενίστα από τα ATP Finals. Βέβαια, αυτό που προκάλεσε το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν οι δηλώσεις του νεαρού τενίστα για το Davis Cup.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νο.3 του κόσμου ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για το εάν θα λάβει μέρος στο επερχόμενο Davis Cup. Η απάντησή του ήταν θετική, με τον ίδιο όμως να κάνει σκληρή κριτική στο θεσμό, χαρακτηρίζοντάς τον ως «τουρνουά επίδειξης».

Για την ακρίβεια, ο Ζβέρεφ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το νέο φορμάτ της διοργάνωσης, ξεκαθαρίζοντας πως θα λάβει μέρος μόνο για τους συμπαίκτες του και το κόσμο της Γερμανίας. Παράλληλα σχολίασε την απόδοσή του στη σεζόν που πέρασε, μιλώντας και για τους μελλοντικούς του στόχους.

Οι δηλώσεις του Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Για το Davis Cup:

«Για μένα, το πραγματικό Davis Cup είναι τα νοκ-άουτ εντός και εκτός έδρας, αν και τώρα με χαροποιεί το ότι θα παίξω άλλη μια εβδομάδα, μετά απ' αυτή την εμπειρία που είχα στο ATP Finals. Το αυθεντικό Davis Cup παίζεται μόνο εντός και εκτός έδρας και έχει μαγική ατμόσφαιρα. Έχει μεγάλη διαφορά να παίζεις κόντρα στην Ιταλία μέσα στην Ιταλία, από το να το κάνεις στην Ισπανία, για παράδειγμα. Είχα παίξει με τον Nadal στην Ισπανία, αυτό ήταν το πραγματικό Davis Cup.

Μένω σ' αυτή την άποψη, που την έχω εκφράσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Τώρα αυτό που έχουμε είναι ένα τουρνουά επίδειξης, που ονομάζεται Davis Cup. Θα παίξω για τους συμπαίκτες μου και τον κόσμο της Γερμανίας που θέλει να παίξω, αλλά δεν μοιάζει με τίποτα με το πραγματικό Davis Cup».

Για τη σεζόν που πέρασε:

«Ήταν μια πολύ δυσάρεστη σεζόν για μένα. Ήταν μεγάλη σε διάρκεια και με πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Δεν είχα πολλές καλές στιγμές, μόνο τον τελικό στην Αυστραλία και τον τίτλο στο Μόναχο. Με όλο το σεβασμό προς τους άλλους παίκτες, είμαι πολύ δυσαρεστημένος με τα αποτελέσματά μου».

Για τους μελλοντικούς του στόχους:

«Ο κύριος στόχος μου είναι να παραμείνω σε καλή κατάσταση σωματικά. Μόνο έτσι μπορείς να χτίσεις. Αν και τελευταία ενώ ένιωθα να βελτιώνομαι, τον τελευταίο μήνα πάλι ήμουν απογοητευτικός. Τώρα έχω το Davis Cup και μετά θα έχω αρκετό χρόνο για να σκεφτώ ήρεμα τι χρειάζεται να κάνω. Τώρα είμαι απογοητευμένος και από την ήττα, αλλά χειρότερο από την ήττα είναι πως δεν μπορώ να δείξω τι μπορώ να κάνω. Αυτό με απογοητεύει περισσότερο».