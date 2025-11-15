Άσχημα νέα έρχονται από το Τορίνο με φόντο τις αλλαγές στο καλεντάρι της ATP, οι οποίες φαίνεται πως θα έχουν επιπτώσεις στο μέλλον του Hellenic Championship...

Τι κι αν το Hellenic Championship διοργανώθηκε και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, τα νέα δεδομένα στην ATP κάνουν αμφίβολη την παρουσία του και τα επόμενο χρόνια στο καλεντάρι.

Πιο συγκεκριμένα, η ATP μέσω του προέδρου της Αντρέα Γκαουντέντσι έκανε γνωστό πως τα επόμενα χρόνια θα προχωρήσει στη μείωση των τουρνουά της κατηγορίας 250. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται και το Hellenic Championship.

Ακριβέστερα, ο πρόεδρος της ATP έκανε λόγο για τη στρατηγική που πρόκειται ν' ακολουθήσει η ομοσπονδία έως το 2028, όταν και θα προστεθεί το Saudi Masters. Τόνισε πως θα γίνει εκ νέου μείωση στα 250άρια τουρνουά, χωρίς να κάνει ονομαστική αναφορά, λέγοντας πως είναι πολύ δύσκολο να χωρέσουν στο πρόγραμμα.

Αυτό, σαφώς, δεν σημαίνει κάτι οριστικό για την αθηναϊκή διοργάνωση, αλλά σίγουρα μειώνει τις πιθανότητες διεξαγωγής της στο μέλλον.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Γκαουντέντσι

Για τις αλλαγές στο καλεντάρι της ATP:

«Στα τελευταία χρόνια έχουμε μειώσει τον αριθμό των 250άρων από 38 σε περίπου 29. Η στρατηγική μας για το 2028, όταν θα ενταχθεί στο καλεντάρι και το νέο Saudi Masters, είναι να συνεχίσουμε αυτή τη μείωση. Είχαμε πάρα πολλά τουρνουά και ήταν πολύ δύσκολο να χωρέσουν στο πρόγραμμα».

Για την ανάγκη των αθλητών για ξεκούραση:

«Οι παίκτες χρειάζονται περίοδο ξεκούρασης. Αυτή τη στιγμή η offseason είναι πολύ μικρή. Για να μειώσουμε την πίεση και να διατηρήσουμε τον χώρο για τα Masters και τους μεγάλους θεσμούς, πρέπει να περιορίσουμε τον συνολικό αριθμό των 250άρων».

Σημειώνεται πως το Hellenic Championship, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα από 1η έως 8 Νοεμβρίου, ήταν τουρνουά με άδεια ενός έτους. Όπως είχε πει ο διευθυντής της διοργάνωσης, Τζόρτζι Τζόκοβιτς, στο Gazzetta το επόμενο βήμα ήταν η ενδεχόμενη ανανέωση της άδειας είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Βέβαια, τα τελευταία νέα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά, αν και μέχρι την τελική μείωση των 250αριών υπάρχει χρόνος για να γίνει ξανά η διοργάνωση στην ελληνική πρωτεύουσα.