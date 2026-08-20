Ο πατέρας του Αρμάντο Γκονζάλες επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τους Πειραιώτες.

Αντίστροφα μετρούν άπαντες για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες στον Ολυμπιακό καθώς οι Πειραιώτες ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Τσίβας για ένα ποσό στα 8,5 εκατ. ευρώ και 2,5 εκατ. ευρώ ως μπόνους, με τον ποδοσφαιριστή να ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, ο 23χρονος φορ αναμένεται να ταξιδέψει για τη χώρα μας την Παρασκευή (21/08) προκειμένου να τεθεί στα υπόψιν του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τη συγκεκριμένη μετακίνηση, επιβεβαίωσε και ο πατέρας του ποδοσφαιριστή μιλώντας σε μεξικάνικα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό, αναφέροντας: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος που παίζει στην Ευρώπη και συνήθως στο Champions League. Όχι φέτος, αλλά πάντα παίζει στις διοργανώσεις της UEFA. Το να πας εκεί σημαίνει ότι θα βρεθείς στη μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης. Θα δουν περισσότεροι τον Αρμάντο εκεί παρά αν μείνει εδώ.

Η Τσίβας είναι μια ομάδα με μεγάλη παράδοση, μεγάλη κληρονομιά, οπαδούς παντού, ένας υποδειγματικός σύλλογος. Έπρεπε λοιπόν να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για να φύγει ο γιος μου. Και ο Αρμάντο, σε αυτή την περίπτωση, είδε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είπε το ‘ναι’ επειδή τον θέλει ο Ολυμπιακός, τον θέλουν πολύ. Ήταν μια πραγματικά πολύ καλή πρόταση και είναι υπέροχο που το διοικητικό συμβούλιο της Τσίβας συμφώνησε επίσης σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση».