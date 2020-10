Στον ημιτελικό σταμάτησε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο Ostrava Open.

Παίζοντας για 9η φορά σε ημιτελικό γνώρισε την 7η ήττα της από την Βικτόρια Αζαρένκα στην Οστράβα και αποχαιρέτησε το τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη παρουσιάστηκε αγνώριστη στον κρίσιμο αγώνα και αποκλείστηκε με 6-1, 6-3 από την Λευκορωίδα που είναι πρώην Νο1 και κάτοχος 2 Australian Open.

Έτσι η Αζαρένκα (No14) θα παίξει την Κυριακή στον τελικό με την νικήτρια του αγώνα της Μπράντι με την Σαμπαλένκα και θα διεκδικήσει τον 22ο τίτλο της καριέρας της σε μια χρονιά που έχει ήδη 2 τελικούς σε US Open και Western and Southern Open και έναν τίτλο.

Η Σάκκαρη ολοκλήρωσε την παρουσία της στο τουρνουά και στο 2020 με τρία πολύ καλά παιχνίδια με την Κριστίνα Πλίσκοβα, την Σβιτολίνα (Νο5) και την Τζαμπέρ αλλά στο τελευταίο ήταν σκιά του καλού της εαυτού.

Οι πόντοι ήταν 76-60. Η Σάκκαρη είχε 36 αβίαστα λάθη και 28 winners και η Αζαρένκα 16-15. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 1/8 και 5/13.

Στο 1ο γκέιμ η Αζαρένκα θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ της Σάκκαρη για να φτάσει στο 1-0. Με μπρέικ η Λευκορωσίδα θα πάει στο 2-0 και με το σερβίς της στο 3-0.

Στο 4ο γκέιμ, η Σάκκαρη θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά η Αζαρένκα θα έχει και άλλη ευκαιρία και θα πετύχει και 2ο μπρέικ (4-0)!

Με άσο η Μαρία Σάκκαρη θα κλείσει το 6ο γκέιμ για να μειώσει σε 5-1 αλλά η Αζαρένκα θα κλείσει το σετ στο σερβίς της (6-1) σε 32'.

Στο 1ο σετ η Σάκκαρη είχε 10 αβίαστα και 10 winners και η Αζαρένκα μόλις 4 αβίαστα και 7 winners.

Στο 2ο σετ, η Σάκκαρη θα σβήσει μπρέικ πόιντ με το καλημέρα αλλά θα έχει ακόμη μια ευκαιρία η Λευκορωσίδα και θα φτάσει στο μπρέικ (1-0).

Με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 3-0 και στο 4ο θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ της Σάκκαρη για το 4-0.

Η Μαρία θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα μειώσει σε 4-1. Η Σάκκαρη θα πετύχει το πρώτο της μπρέικ στο παιχνίδι (4-2) και θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ για το 4-3.

Στο 8ο γκέιμ η Αζαρένκα θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα προηγηθεί με 5-3. Με μπρέικ η Αζαρένκα θα κλείσει στο 6-3 το σετ και το παιχνίδι σε 1.37'.

It'll be her third final of the year @vika7 takes it over Sakkari, 6-1, 6-3 at the #jtbankaostravaopen pic.twitter.com/6U3SsTrJhV

— wta (@WTA) October 24, 2020