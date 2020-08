Western & Southern Open: Αποσύρθηκε η Οσάκα, ο τίτλος στην Αζαρένκα (pic)

Τον πιο ξεκούραστο τίτλο της καριέρας της κατέκτησε η Βικτόρια Αζαρένκα στη Νέα Υόρκη.

Η 31χρόνη πρώην Νο1 και κάτοχος δυο τίτλων Grand Slam κατέκτησε τον τίτλο στο Western and Southern Open αφού η αντίπαλος της στον τελικό που ήταν προγραμματισμένος για τις 18:00, η Ναόμι Οσάκα αποσύρθηκε.

Η Ιαπωνέζα πρώην Νο1 με ανακοίνωση της ενημέρωσε ότι έχει τραυματισμό στον αριστερό δικέφαλο και δεν θα συμμετάσχει στον τελικό.

«Λυπάμαι που πρέπει ν΄αποσυρθώ λόγω τραυματισμού. Έπαθα τράβηγμα στον αριστερό δικέφαλο στο τάι μπρέικ του ημιτελικού και δυστυχώς η κατάσταση δεν βελτιώθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας όπως ήλπιζα ότι θα γίνει», έγραψε η Οσάκα.

Αυτός ήταν ο 21ος τίτλος της Λευκορωσίδας στην καριέρα της, ο πρώτος μετά από το 2016, ενώ θ' ανέβει την Δευτέρα από το Νο59 θα "σκαρφαλώσει" στο Νο35.

“I’m sorry to have to withdraw today with an injury,” Osaka said. “I pulled my left hamstring yesterday in the second set tiebreak and it has not recovered overnight as I had hoped. This has been an emotional week and I want to thank everyone for the outpouring of support.”

