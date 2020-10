Με φανταστική εμφάνιση απέναντι στην Ελίνα Σβιτολίνα , η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ostrava Open.

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο23) με εμφάνιση top-10 παίκτριας απέκλεισε με 6-3, 6-3 το Νο5 του κόσμου και Νο1 του ταμπλό Ελίνα Σβιτολίνα και έφτασε στους "8" του Ostrava Open.

Αυτή είναι η 10η top-10 νίκη της Ελληνίδας και η 3η της μέσα στο 2020! Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει πάλι την Παρασκευή απέναντι στην νικήτρια του αγώνα της Ονς Τζαμπέρ με την Γέλενα Οσταπένκο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Η Ελίνα Σβιτολίνα αν και είναι στο Νο5 και έχει φτάσει στο Νο3 του κόσμου δεν μπόρεσε να αντισταθεί στο καταπληκτικό παιχνίδι τηςΜαρίας Σάκκαρη η οποία και έφτασε στην 2η νίκη της σε 3 αγώνες με την Ουκρανή.

Οι πόντοι ήταν 65-46. Η Μαρία Σάκκαρη είχε 32 winners και 28 αβίαστα και η Ελίνα Σβιτολίνα 4-22. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 5/9 για την Μαρία και 2/3 για την Ελίνα.

Τυφώνας... Μαρία Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει ιδανικά με μπρέικ (1-0) στο 1ο σετ και με love service game θα φτάσει στο 2-0. Με νέο μπρέικ η Σάκκαρη θα προηγηθεί με 3-0 σε μόλις 8'!

Στο 4ο γκέιμ η Μαρία Σάκκαρη θα έχει 2 διπλά σφάλματα και θα δώσει την ευκαιρία στην Ελίνα Σβιτολίνα να φτάσει σε μπρέικ πόιντ και να πάρει πίσω το ένα από τα δυο μπρέικ (3-1).

Η Ελληνίδα θα αντέξει στην πίεση και θα φτάσει στο 4-2 αλλά στο 7ο γκέιμ η Ουκρανή θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 4-3. Η Σάκκαρη με διπλό λάθος της Σβιτολίνα θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ και θα κλείσει το σετ σε 30' με 6-3!

Οι winners είναι 13-1 για την Σάκκαρη στο 1ο σετ!

Με περίπατο στους "8"

Με 2 άσους στο 1ο γκέιμ η Μαρία Σάκκαρη θα προηγηθεί με 1-0. Στο 3ο γκέιμ, η Σάκκαρη θα σβήσει το 1ο μπρέικ πόιντ της Σβιτολίνα αλλά η Ουκρανή θα έχει και 2η ευκαιρία και με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1.

Στο 4ο γκέιμ, η Ελληνίδα θα επιστρέψει από το 40-0. Η Σβιτολίνα θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά η Σάκκαρη μετά από 8' θα κλείσει το γκέιμ με μπρέικ για το 2-2. Η Σάκκαρη θα κρατήσει το σερβίς της για το 3-2 και με love service game θα φτάσει στο 4-3!

Με μπρέικ η Σάκκαρη θα πάει στο 5-3 και θα κλείσει το σετ στο 6-3.