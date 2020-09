Στον 12ο τελικό της καριέρας όπου και θα διεκδικήσει τον 6ο τίτλο του θα παίξει την Κυριακή στο Αμβούργο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε δύσκολα σε 2.15' με 7-5, 3-6, 6-4 του Χιλιανού Κριστιάν Γκαρίν στον ημιτελικό του Hamburg European Open και θα παίξει την Κυριακή (13:00, Cosmote Sport 6) απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ στον μεγάλο τελικό!

Αυτός θα είναι ο 12ος τελικός καριέρας (5 νίκες-6 ήττες) του Στέφανου Τσιτσιπά και ο 5ος σε τουρνουά ATP 500 όπου έως σήμερα μετράει 4 ήττες. Για το 2020 είναι ο 3ος τελικός και έχει μια νίκη στη Μασσαλία και μια ήττα στην Ντόχα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να φτάσει στον τελικό στο φημισμένο τουρνουά στο Αμβούργο που ήταν κάποτε Masters στην πρώτη του συμμετοχή!

Κακός δαίμονας

Απέναντι του στον μεγάλο τελικό της Κυριακής θα βρεθεί ο Ρώσος που είναι "κακός δαίμονας" του. Τα παιχνίδια τους πάντα έχουν μεγάλη διάρκεια και ο 22χρονος Ρώσος που είναι στο Νο14 έχει 2-1 νίκες.

Ο Ρούμπλεφ απέκλεισε το 2019 στον 1ο γύρο τοu US Open τον Τσιτσιπά, ενώ ο Έλληνας τον είχε κερδίσει στον ημιτελικό του Next Gen Finals στο Μιλάνο και εν συνεχεία κατέκτησε την κούπα.

Το πρώτο τους παιχνίδι ήταν σε τουρνουά Challenger το 2017 στη Γαλλία και ο Ρούμπλεφ είχε επικρατήσει με 2-1. Για τον Ρούμπλεφ αυτή θα είναι η 2η σερί συμμετοχή του στον τελικό στο Αμβούργο.

Έδειξε την κλάση του!

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ για να προηγηθεί με 3-2.

Στο 6ο γκέιμ ο Γκαρίν θα σβήσει και εκείνος μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς θα φτάσει και σε 2ο μπρέικ πόιντ. Εκεί ο Χιλιανός θα κάνει διπλό λάθος και θα χαρίσει το μπρέικ στον Έλληνα (4-2).

Ο Γκαρίν θα πάρει πίσω το μπρέικ και θα μειώσει σε 5-4 και θα ισοφαρίσει σε 5-5 από το 5-2! Ο Τσιτσιπάς όμως θα φτάσει σε μπρέικ και θα κλείσει το σετ στο 7-5!

Σπουδαία επιστροφή!

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ αλλά ο Γκαρίν με την 2η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ και στο 2-1. Στο 5ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα σβήσει μπρέικ πόιντ και θα μειώσει σε 3-2.

Παραμένει ζωντανός και μειώνει εκ νέου σε 4-3 παρά την πίεση αλλά ο Γκαρίν θα φτάσει στο 5-3 και με 2ο μπρέικ θα επικρατήσει με 6-3 και θα στείλει τον ημιτελικό στο 3ο σετ.

Μπρέικ και τελικός

Στο 3ο ο Χιλιανός θα προηγηθεί με 2-1 αλλά ο Έλληνας με love service game θα ισοφαρίσει σε 2-2. Με μπρέικ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει στο 3-2 και εν συνεχεία στο 5-3.

Ο Γκαρίν παίζει με πρόβλημα στο γόνατο αλλά συνεχίζει και μειώνει σε 5-4 αλλά ο Τσιτσιπάς στο σερβίς του θα κλείσει το σετ και το παινχίδι.

Ο Τσιτσιπάς είχε 12-3 άσους και 3-5 διπλά λάθη. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/6 (Γκαρίν) και 3/4. Ο Τσιτσιπάς είχε 26 winners και 28 αβίαστα και ο Γκαρίν είχε 30 και 30.

It's a 3rd final in 2020 for @StefTsitsipas

He battles past Garin 7-5 3-6 6-4 to give himself a chance of lifting the #HamburgOpen title on his tournament debut! pic.twitter.com/kiWP4xIZbv

— Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2020