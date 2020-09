Hamburg European Open: Στον τελικό ξανά ο Ρούμπλεφ (vids)

Στον τελικό του Hamburg European Open προκρίθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο 22χρονος Ρώσος (Νο14) επικράτησε με 6-4, 6-2 στον ημιτελικό του Κάσπερ Ρουντ και θα περιμένει τον 2ο ημιτελικό ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον Γκαρίν για να μάθει τον αντίπαλο του στον τελικό της Κυριακής.

Αυτός θα είναι ο 7ος τελικός καριέρας για τον Ρώσο ο οποίος έχει 4 τίτλους εκ των οποίων οι 2 είναι το 2020 σε Αδελαϊδα και Ντόχα. Το 2019 είχε φτάσει στον τελικό στο Αμβούργο αλλά είχε ηττηθεί από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Ο Νορβηγός Κάσπερ Ρουντ από την άλλη έφτασε στον 2ο ημιτελικό του μέσα σε 1 εβδομάδα αφού τα είχε καταφέρει και στη Ρώμη.

2019: Runner-Up

2020: @AndreyRublev97 makes it back-to-back Hamburg finals, dispatching Ruud 6-4 6-2 to give himself a shot at the title! #HamburgOpen pic.twitter.com/1PxQM8Ybrk

— Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2020