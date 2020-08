Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη νέα εποχή του τένις η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα πρωταθλήτρια που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης παίζει αυτή την εβδομάδα στην Πράγα και στον πρώτο της αγώνα επικράτησε με 6-1, 1-6, 7-6 (3) της Πολόνα Χέρτσογκ.

Η Σιμόνα Χάλεπ είχε ν΄αγωνιστεί από τις 22 Φεβρουαρίου στο Ντουμπάι όπου και είχε κατακτήσει τον τίτλο.

Μάχη στο 3ο σετ

Το παιχνίδι στο χωμάτινο κορτ της Πράγας ήταν σπουδαίο, οι δυο παίκτριες πήραν εύκολα από ένα σετ, αλλά στο 3ο και καθοριστικό η Ρουμάνα "καθάρισε" δύσκολα και συνεχίζει στον 2ο γύρο.

Συγκεκριμένα στο 3ο σετ, ενώ η Χάλεπ θα προηγηθεί με 3-1, η Χέρτσογκ θα ισοφαρίσει σε 3-3, αλλά η Ρουμάνα με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3 για να "φάει" μπρέικ (5-4) από την Σλοβένα η οποία και θα ισοφαρίσει σε 5-5 και θα οδηγήσει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Η Χάλεπ θα είναι ψύχραιμη και θα πάρει την πρόκριση. Ήταν πάντως ανέτοιμη για το παιχνίδι μετά από τόσο μεγάλο διάστημα αποχής και αξίζει να σημειώσουμε πως είχε 7 διπλά λάθη.

Time for a decider @PolonaHercog takes the second set, 6-1 #PragueOpen2020 pic.twitter.com/JN3j4hGv58

That came out of nowhere, @Simona_Halep!#PragueOpen2020 pic.twitter.com/46OWtHQXEJ

— wta (@WTA) August 11, 2020