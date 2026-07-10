Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε επίδειξη ισχύος στο Diamond League, κατακτώντας την πρώτη θέση στο αγώνα του μήκους με την κορυφαία επίδοση της σεζόν (8.61μ.).

Άλματα και θέαμα προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου στον αγώνα του Diamond League στο Μονακό. Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε την κορυφαία επίδοση στη σεζόν και με άλμα στα 8.61μ. κατέκτησε την πρώτη θέση.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε φορτσάτος τον αγώνα του μήκους. Στο πρώτο του άλμα πήδηξε στα 8.48μ., ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα πραγματοποίησε προσπάθεια στα 8.52μ. καταρρίπτοντας την φετινή καλύτερη επίδοση.

Όντας με άνεση στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε όλα τα άλματα του. Το έκτο, όμως, ήταν το... κερασάκι στην τούρτα! Ο Έλληνας άλτης έκανε... πτήση στα 8.61μ. ανανεώνοντας την κορυφαία επίδοση της χρονιάς την οποία ο ίδιος είχε καταρρίψει νωρίτερα.

Δεύτερος βγήκε ο Γουέιν Πίνοκ με προσπάθεια στα 8.39μ., ενώ τρίτος βγήκε ο Χόρχε Οντελίν με άλμα στα 8.38μ.