Χάλεπ - Ριμπάκινα 2-1: Ανέβηκε ξανά στον θρόνο της στο Ντουμπάι (vids)

Η Σιμόνα Χάλεπ κέρδισε τον πρώτο τίτλο της στο 2020 στο Ντουμπάι εκεί όπου είχε φτάσει στην κορυφή και το 2015.

Η Ρουμάνα επικράτησε με ανατροπή με 3-6, 6-3, 7-6 (5) της καταπληκτικής Έλενα Ριμπάκινα στον τελικό και έφτασε τους 20 τίτλους καριέρας με σημαντικότερους φυσικά το Roland Garros 2018 και το Wimbledon 2019.

Το παιχνίδι ήταν σπουδαίο από την αρχή έως το τέλος με την 20χρόνη Καζάκα να παίζει το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης στα ίσα. Η Ριμπάκινα είχε κερδίσει στο τουρνουά δυο top-10 παίκτριες (Κένιν, Πλίσκοβα) αλλά δεν τα κατάφερε και με την τρίτη.

Έπαιξε στον 4ο της τελικό στο 2020 και έχει να επιδείξει μια νίκη στο Χόμπαρτ. Βέβαια την Δευτέρα θα είναι στο Νο17 της παγκόσμιας κατάταξης για 1η φορά στην καριέρα της.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Ριμπάκινα έφτασε με μπρέικ στο 4-2 και στο 9ο θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να κερδίσει με 6-3.

Το 2ο είχε πολλές διακυμάνσεις στην απόδοση των δυο παικτριών. Η Χάλεπ με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-1 αλλά η Ριμπάκινα θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 4-3!

Με μεγάλη δυσκολία η Ρουμάνα θα φτάσει σε νέο μπρέικ (5-3) και θα επικρατήσει με 6-3.

Στο 3ο σετ η Ριμπάκινα θα προηγηθεί 3-1 με μπρέικ αλλά η Χάλεπ θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 3-2.

Η Καζάκα θα φτάσει στο 4-3 και με διπλό λάθος της η Χάλεπ θα ισοφαρίσει σε 4-4 και εν συνεχεία σε 5-5.

Στο "καυτό" 11ο γκέιμ η έμπειρη Σιμόνα θα προηγηθεί με μπρέικ. Θα σβήσει μάλιστα και μπρέικ πόιντ της Ριμπάκινα αλλά εκείνη θα επιστρέψει με νέο μπρέικ πόιντ το οποίο θα την οδηγήσει στο 6-6!

Στο τάι μπρέικ πάλεψε αλλά ηττήθηκε με 7-5 και έχασε τον τίτλο. Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2.27'.

"You just have to fight for every ball - which I did!"

New @DDFTennis champion @Simona_Halep reflects on her win! pic.twitter.com/q54et9AiOl

— WTA (@WTA) February 22, 2020