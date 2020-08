Prague Open: Επιστρέφει στη δράση η Χάλεπ (pic&vid)

Τον πρώτο της αγώνα μετά από τις 22/2 θα δώσει στην Πράγα η Σιμόνα Χάλεπ.

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης που έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων το Wimbledon αλλά και το Roland Garros θα συμμετάσχει στο Prague Open που αρχίζει την Δευτέρα.

Πρώτη αντίπαλος της θα είναι η Σλοβένα Πόλονα Χέρτσογκ. Στο τουρνουά συμμετέχουν επίσης η Τζίνι Μπουσάρντ, η Στρίτσοβα, η Μάρτιτς, η Γιαστρέμπσκα ενώ η Μαρία Σάκκαρη ακύρωσε τη συμμετοχή της.

Η Χάλεπ μαζί με την Στρίτσοβα θα παίξουν και στο διπλό.

Prague here we come pic.twitter.com/E2Yvied9rj

— Simona Halep (@Simona_Halep) August 7, 2020