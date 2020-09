Τα πράγματα στη θέση τους έβαλε η Ναόμι Οσάκα σχετικά με την κίνηση της να επιλέξει 7 μάσκες που έγραφαν τα ονόματα 7 Αφροαμερικανών που έχασαν τη ζωή τους από αστυνομική βία στις ΗΠΑ.

Η Ιαπωνέζα που κατέκτησε το US Open πριν από κάθε αγώνα φορούσε και από μια μάσκα και αυτό ενόχλησε πάρα πολλούς που την κατηγόρησαν στα social media πως κάνει πολιτική.

Η Οσάκα έγραψε με νόημα στο twitter:

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μου έλεγαν μα αφήσω την πολιτική μακριά από τον αθλητισμό (που δεν ήταν καν πολιτική η κίνησή μου), με ενέπνευσαν να κερδίσω. Να το πιστέψετε ότι θα προσπαθήσω να με βλέπετε στην τηλεόραση για όσο περισσότερο γίνεται».

Θυμίζουμε ότι η Ναόμι Οσάκα συμμετείχε στις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ ενάντια στην αστυνομική βία ενώ ήταν η πρώτη που αντέδρασε στην αποχή που κύρηξαν οι ομάδες του NBA και ακολούθησε την απόφαση τους!

All the people that were telling me to “keep politics out of sports”, (which it wasn’t political at all), really inspired me to win. You better believe I’m gonna try to be on your tv for as long as possible.

