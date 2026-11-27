Οι εικόνες από τα σοβαρά επεισόδια στο Βελοντρόμ κάνουν τον γύρο του κόσμου, με τη Μαρσέιγ να κινδυνεύει με βαριά τιμωρία.

Η Μαρσέιγ επικράτησε 1-0 της Λέφσκι Σόφιας για τη League Phase του Europa League, εντούτοις η έκβαση της αναμέτρησης πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς στο προσκήνιο βρίσκονται έκτοτε τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι Βούλγαροι προχώρησαν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς και ρατσιστικές επιθέσεις κατά των Μασσαλών, υποστηρικτές των οποίων άφησαν την κερκίδα τους και αφού έσπασαν μία θύρα, βρέθηκαν εκεί όπου φιλοξενούνταν οι φίλοι της Λέφσκι.

Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα, με πέντε οπαδούς των Βούλγαρων να καταλήγουν στο νοσοκομείο και άλλους έξι να λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στο γήπεδο. Ανάμεσα στις σοκαριστικές εικόνες από όσα συνέβησαν, βρίσκει κανείς και ένα βίντεο όπου διακρίνονται τρία άτομα να προσπαθούν να προστατεύσουν μία γυναίκα, με αποτέλεσμα να δεχτούν εκείνοι άγρια επίθεση, μεταξύ άλλων, με ζώνη...

Σχολιάζοντας τα όσα έγιναν, ο CEO της Λέφσκι, Ντάνιελ Μποριμίροφ, ανέφερε πως «εύχομαι να μην ξαναγίνουν αγώνες σε αυτό το γήπεδο, πρέπει να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε τα ματς να διεξάγονται φυσιολογικά. Το ποδόσφαιρο υποτίθεται πως πρέπει να μας φέρνει χαρά, όχι να μας κάνει μάρτυρες σε τέτοιες σκηνές».

Όπως φαίνεται, η Μαρσέιγ κινδυνεύει με βαρύτατο πρόστιμο, ενώ είναι πολύ πιθανό να της επιβληθεί και τιμωρία αποκλεισμού της έδρας της για ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά ματς. Την ίδια ώρα, η Λέφσκι αναμένεται να λογοδοτήσει για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς των δικών της οπαδών.

Scene da guerriglia a Marsiglia dove i tifosi francesi hanno attaccato quelli del Levski Sofia. La UEFA ha già aperto una indagine e il club rischia una maxi stangata 📹 @canalplus https://t.co/ElNZ7YJP3E November 27, 2026