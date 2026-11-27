Τον αγώνα με τον Βόλο επέλεξε ο Αλέσιο Λίσι για να εκτίσει την ποινή των καρτών ο Σερίφ Εντιαγέ, ώστε να τον έχει διαθέσιμο στα ντέρμπι με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Όσο ο Αλέσιο Λίσι περιμένει να δει τον Σερίφ Εντιαγέ να ξεπερνά την ίωση και να μπαίνει στις προπονήσεις ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ, έπρεπε να αποφασίσει σε ποιο από τα επόμενα παιχνίδια θα εκτίσει την ποινή του για τις κίτρινες κάρτες που συμπλήρωσε.

Η απόφαση του Ιταλού τεχνικού ήταν η προφανής, καθώς επέλεξε να μην έχει τον Σενεγαλέζο επιθετικό στον εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Κάτι που σημαίνει ότι, αν και εφόσον ο Εντιαγέ καταφέρει να μπει σήμερα στην προπόνηση, τότε θα είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ. Και φυσικά θα υπολογίζεται και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί στο πρόγραμμα των ασπρόμαυρων μετά την αναμέτρηση με την ομάδα της Μαγνησίας.