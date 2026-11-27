Το μήνυμα του προπονητή του Αστέρα AKTOR, Γκονσάλο Φέιο, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο ΕLABET.

Ο Αστέρας AKTOR μετά την ισοπαλία με την Καλαμάτα και την ήττα από τον Άρη, με αυτογκόλ στην τελευταία φάση, θα ψάξει το πρώτο της τρίποντο στην εποχή του Γκονσάλο Φέιο, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ουραγό Βόλο ELABET.

Ο Πορτογάλος τεχνικός των Αρκάδων με δήλωση του στην κάμερα της κιτρινομπλέ ΠΑΕ έστειλε το μήνυμα του για το ματς του Πανθεσσαλικού, τονίζοντας πως η ομάδα εξελίσσεται σε επίπεδο τακτικής, νοοτροπίας και αγωνιστικού πάθους.

Η δήλωση του Γκονσάλο Φέιο

«Αρχικά, πρόκειται για ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο η Super League διοργανώνει αυτή την εκστρατεία για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τη στήριξη των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η ανθρωπιστική διάσταση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, καθώς το ποδόσφαιρο υπάρχει και γι' αυτόν τον σκοπό.

Όσον αφορά τον αγώνα, φυσικά πρόκειται για δύο ομάδες που χρειάζονται βαθμούς και θέλουν να κερδίσουν. Ο Βόλος είναι μια ομάδα με ποιοτικούς παίκτες, η οποία αγωνίζεται στην έδρα της και έχει έναν προπονητή που ανέλαβε σχετικά πρόσφατα. Είναι βέβαιο ότι θα έχει κίνητρο, αλλά κι εμείς πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε.

Πιστεύω ότι η ομάδα εξελίσσεται καθημερινά, τόσο σε τακτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο νοοτροπίας και πάθους, στοιχεία που δείχνουμε μέσα στο παιχνίδι. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το πάθος που επιδεικνύουν οι ποδοσφαιριστές. Θα ακολουθήσουμε το αγωνιστικό μας πλάνο και θα ταξιδέψουμε στον Βόλο, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα επιστρέψουμε στην Τρίπολη με τους τρεις βαθμούς, τους οποίους θέλουμε να αφιερώσουμε, πρώτα απ' όλα, στους φιλάθλους μας.

Το μήνυμά μου προς τον κόσμο είναι ότι τον καταλαβαίνω. Συμμερίζομαι τα συναισθήματά του, καθώς γνωρίζω ότι όχι μόνο η φετινή σεζόν μέχρι στιγμής, αλλά και η προηγούμενη ήταν γεμάτες δυσκολίες. Θέλω, λοιπόν, να γνωρίζετε ότι, παρόλο που δεν βρισκόμουν εδώ, καταλαβαίνω πώς αισθάνεστε και συμμερίζομαι τα συναισθήματά σας.

Βλέπω καθημερινά πώς δουλεύουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και συνολικά η ομάδα. Όλοι εργάζονται για να εξελίξουν τη νοοτροπία τους, να βελτιώσουν την τακτική τους και να προοδεύσουν σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, κάθε ποδοσφαιριστής δουλεύει για την ατομική του βελτίωση, με τη βοήθεια του επιτελείου και αξιοποιώντας τις δομές της ομάδας.

Είναι αλήθεια ότι στους δύο τελευταίους αγώνες δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε το τρίποντο που όλοι επιθυμούμε. Είναι, όμως, εξίσου αλήθεια ότι η αγωνιστική μας απόδοση βελτιώνεται. Αν παίξουμε καλά και με πάθος, θα βρεθούμε πιο κοντά στη νίκη.

Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο που ζητώ από τους φιλάθλους μας να αναγνωρίσουν: ότι το πάθος και η νοοτροπία της ομάδας έχουν βελτιωθεί στους τελευταίους αγώνες. Ο τρόπος παιχνιδιού μας και η αγωνιστική μας απόδοση έχουν επίσης παρουσιάσει βελτίωση. Μπορεί να μην έχουμε καταφέρει ακόμη να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, ωστόσο βλέπω καθημερινά αυτούς τους ανθρώπους και γνωρίζω πόσο πολύ θέλουν να εκπροσωπήσουν επάξια την ομάδα.

Ακόμη κι αν αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο για κάποιους να το διακρίνουν, είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν και ότι όλοι μαζί θα ζήσουμε πολύ όμορφες στιγμές. Να γνωρίζετε ότι κάθε μέρα όλοι εδώ κάνουν τα πάντα, με στόχο να κατακτήσουμε τους τρεις βαθμούς το Σαββατοκύριακο».