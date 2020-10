Η Σοφία Κένιν πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τους ημιτελικούς του Roland Garros.

Η Αμερικανίδα επικράτησε με 6-4, 6-4, 6-0 της συμπατριώτισσας της Ντανιέλε Κόλινς στον προημιτελικό και θα παίξει την Πέμπτη (18:00) με την Πέτρα Κβίτοβα στον ημιτελικό με έπαθλο μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.

Η Σοφία Κένιν που κατέκτησε το Australian Open 2020 θα παίξει για πρώτη φορά σε ημιτελικό στο Roland Garros και με τις εμφανίσεις της έχει πολλές ελπίδες στα 21 της να παίξει και 2ο τελικό σε Grand Slam μέσα στην ίδια χρονιά.

Βέβαια απέναντι της θα έχει την πολύ έμπειρη αλλά όχι και την καλύτερη στο χώμα, την Πέτρα Κβίτοβα.

Στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν την Πέμπτη στις 16:00 η Νάντια Ποντορόσκα με την Ίγκα Σβιάτεκ .

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Κένιν θα φτάσει πρώτη σε μπρέικ (3-2), η Κόλινς θα μειώσει εν συνεχεία σε 4-3 και 5-4 αλλά με το σερβίς της η Κένιν θα φτάσει στο 6-4.

Στο 2ο σετ η Κόλινς θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ αλλά η Κένιν θα το σβήσει για το 1-1.

Το πρώτο μπρέικ θα έρθει από την Κένιν (3-2) αλλά η Κόλινς θα το πάρει αμέσως πίσω και θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Η Κόλινς θα φτάσει στο 5-4 αλλά η Κένιν θα σβήσει 3 σετ πόιντ. Με το 4ο όμως θα κάνει μπρέικ και θα πάρει το σετ με 6-4!

Στο 3ο σετ η Κένιν με 3 μπρέικ (1-0, 3-0, 5-0) θα φτάσει στο 6-0 και μετά από 2.04' θα προκριθεί στον ημιτελικό.

Οι πόντοι ήταν 94-71. Η Κένιν είχε 38 winners, 26 αβίαστα και 5/9 μπρέικ πόιντ και η Κόλινς είχε 22-34 και 2/8.

For @SofiaKenin , a first career win over Danielle Collins 6-4 4-6 6-0 earns a maiden semi-final at #RolandGarros pic.twitter.com/GXflirnMps

15-1 in Slams this season!

Did that "Come On" make it across the ocean, USA?

Danielle Collins wins the second set to push a decider!#RolandGarros pic.twitter.com/qh9MvjzUWS

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 7, 2020