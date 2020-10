Με απίστευτη εμφάνιση στον προημιτελικό κόντρα στην Μαρτίνα Τρεβιζάν η Ίγκα Σβίατεκ πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Roland Garros για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η 19χρονη από την Πολωνία (Νο54) απέκλεισε με 6-3, 6-1 την Ιταλίδα η οποία έκανε θαύματα στο Παρίσι αφού αν και Νο159 απέκλεισε κατά σειρά την Κόκο Γκάουφ, την Μαρία Σάκκαρη και την Κίκι Μπέρτενς και έφτασε στους "8".

Η Σβιάτεκ θα παίξει στον 1ο ημιτελικό της στο Roland Garros (και σε Grand Slam) και θ' αντιμετωπίσει την Νάντια Ποντορόσκα.

Η Σβιάτεκ από το Νο54 είναι ήδη στο Νο33 και συνεχίζει ενώ η Τρεβιζάν ανέβηκε 67 θέσεις και τη νέα εβδομάδα θα βρεθεί στο Νο83 και πρώτη φορά φυσικά στο top-100.

Οι πόντοι ήταν 64-45. Η Πολωνέζα είχε 20 winners, 19 αβίαστα και 6/11 μπρέικ πόιντ και η Ιταλίδα 16-20 και 2/9.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Τρεβιζάν θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 3-1 αλλά η Σβιάτεκ θα ισοφαρίσει με μπρέικ (3-3) και θα προηγηθεί με 4-3. Νέο μπρέικ για το 5-3 και θα κλείσει το σετ στο σερβίς της.

Στο 2ο σετ, η Σβιάτεκ θα κάνει αυτή μπρέικ με το καλημέρα (1-0) και θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ της Τρεβιζάν στο 2ο γκέιμ για να προηγηθεί με 2-0! Το 3-0 θα έρθει με νέο μπρέικ αλλά στο 4ο γκέιμ η Τρεβιζάν θα φτάσει με την 3η ευκαιρία σε μπρέικ για το 3-1.

Με δυο ακόμη μπρέικ (4-1, 6-1) η Πολωνέζα θα φτάσει στη νίκη σε 1.18'.

Teen Queen @iga_swiatek shines bright under the lights reaching a first career slam semi-finals ending Trevisan's run 6-3 6-1. #RolandGarros pic.twitter.com/8Yhiz2ghV4

The 19-year-old came to impress!

On the third set point, @iga_swiatek takes the opener 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/HULEwhIjOp

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020