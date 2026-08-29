Η αποστολή του Αστέρα ΑΚΤΟR για τον αγώνα 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας AKTOR μετά τις ήττες από τον Λεβαδεαικό στο Κύπελλο και από τον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα ψάχνει την πρώτωη του νίκη στη σεζόν στον πρώτο του αγώνα στην Τρίπολη, με φιλοξενούμενο τον Ολυμπιακό.

Στην αποστολή επιστρέφει ο Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους εκτός του Δεληγιαννίδη, ο οποίος, όπως έχουμε αναφέρει, είναι σε στάδιο επανένταξης μετά τον τραυματισμό του στην περόνη, ο οποίος του στέρησε τη συμμετοχή του στην προετοιμασία.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR:

Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Τερεζίου, Κώτσιρας, Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκης, Εντερ, Κουρμπέλης, Ριέρα, Μπαρτόλο, Μακέντα, Κετού, Ορόθκο, Καλτσάς, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Κιμπιόκα, Πέρες.