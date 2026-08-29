Βόλος Elabet – Ηρακλής 1-1:: Τα highlights του ματς (vid)

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Βόλος Elabet – Ηρακλής 1-1:: Τα highlights του ματς (vid)

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Χωρίς νικητή έληξε το παιχνίδι του Βόλου Elabet με τον Ηρακλή με το 1-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Σε ένα ματς που εκτός από τα δύο γκολ είχε ισάριθμες αποβολές και συγκινήσεις ως το τέλος, Βόλος Elabet και Ηρακλής έφυγαν με το 1-1 από το Πανθεσσαλικό. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ, τις δύο αποβολές, αλλά και τις πολλές φάσεις που υπήρξαν σε ένα γεμάτο παιχνίδι.

@Photo credits: INTIME
     

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