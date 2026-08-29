Βόλος Elabet – Ηρακλής 1-1:: Τα highlights του ματς (vid)
Σε ένα ματς που εκτός από τα δύο γκολ είχε ισάριθμες αποβολές και συγκινήσεις ως το τέλος, Βόλος Elabet και Ηρακλής έφυγαν με το 1-1 από το Πανθεσσαλικό. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ, τις δύο αποβολές, αλλά και τις πολλές φάσεις που υπήρξαν σε ένα γεμάτο παιχνίδι.
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