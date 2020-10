Ιστορία έγραψε η Νάντια Ποντορόσκα στο Παρίσι αφού έγινε η πρώτη τενίστρια στην open era η οποία από τα προκριματικά έφτασε στον ημιτελικό του Roland Garros.

Η 23χρονη από την Αργεντινή η οποία είναι στο Νο131 του κόσμου απέκλεισε με 6-2, 6-4 το Νο5 του κόσμου την Ελίνα Σβιτολίνα και θα παίξει στον ημιτελικό της Πέμπτης με την νικήτρια του αγώνα της Σβιάτεκ με την Τρεβιζάν.

Η Νάντια Ποντορόσκα έχει κερδίσει 8 αγώνες στη σειρά (3 προκριματικά) στο Παρίσι και είναι πλέον δυο νίκες μακριά από τον τίτλο!

Οι πόντοι ήταν 66-49. Η Ποντορόσκα είχε 30 αβίαστα, 30 winners και 8/13 μπρέικ πόιντ και η Σβιτολίνα είχε 22-8 και 5/10.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Σβιτολίνα ξεκίνησε με μπρέικ (1-0) αλλά η Ποντορόσκα με 3 μπρέικ έφτασε στο 5-1. Η Ουκρανή θα μειώσει με μπρέικ σε 5-2 αλλά δεν θα κρατήσει το σερβίς της και η Νάντια με νέο μπρέικ (4ο) θα επικρατήσει με 6-2.

Το 2ο σετ αρχίζει και πάλι με μπρέικ της Σβιτολίνα (2-1) αλλά καμία παίκτρια δεν κράτησε τι σερβίς της στη συνέχεια. Η Σβιτολίνα θα προηγηθεί με νέο μπρέικ σε 4-3 και στο 8ο γκέιμ η Ποντορόσκα θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ.

Η Σβιτολίνα θα το σβήσει αλλά με την 4η προσπάθεια η Ποντορόσκα θα φτάσει σε μπρέικ για το 4-4. Θα κρατήσει το σερβίς της για το 5-4 και θα έχει 2 ματς πόιντ στο 10ο γκέιμ.

Θα τα σβήσει η Ελίνα αλλά στο 3ο δεν θα τα καταφέρει και η Ποντορόσκα με μπρέικ θα επικρατήσει με 6-4.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.19. Πλέον η μοναδική παίκτρια top-10 που παραμένει στο τουρνουά είναι η Σοφία Κένιν η οποία θα παίξει την Τετάρτη στον προημιτελικό με την Ντανιέλε Κόλινς που το μεσημέρι της Τρίτης απέκλεισε με 6-4, 4-6, 6-4 την Ονς Τζαμπέρ στον 4ο γύρο.

Cinderella, it’s not midnight yet @nadiapodoroska becomes the first women’s qualifier to reach the semi-finals in Paris upsetting Svitolina 6-2 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0T9Fxfg4S8

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020