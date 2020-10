Roland Garros: Σε ημιτελικό 8 χρόνια μετά η Κβίτοβα (vids)

Μετά από αγώνα διάρκειας 1 ώρας και 20 λεπτών η Πέτρα Κβίτοβα απέκλεισε με 6-3, 6-3 την Γερμανίδα Λάουρα Σίγκεμουντ και επέστρεψε στα ημιτελικά στο Roland Garros.

Η Τσέχα που θα είναι ξανά στο top-10 την επόμενη Δευτέρα (12/10) είχε παίξει για τελευταία φορά σε ημιτελικό στο Παρίσι το 2012 όπου είχε ηττηθεί από την Μαρία Σαράποβα.

Αυτός θα είναι ο 7ος ημιτελικός της Κβίτοβα σε Grand Slam και θυμίζουμε πως έχει κατακτήσει 2 φορές το Wimbledon.

Οι πόντοι ήταν 61-41. Η Κβίτοβα είχε 22 winners, 15 αβίαστα και 5/10 μπρέικ πόιντ και η Σίγκεμουντ είχε 12-20 και 2/5.

Στον ημιτελικό η Κβίτοβα θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Κένιν με την Κόλινς.

