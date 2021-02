Όλος ο πλανήτης πέφτει στα πόδια του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος με μια μυθική ανατροπή πέταξε εκτός συνέχειας του Australian Open τον Ράφα Ναδάλ!

L' Equipe: «Μνημειώδης ο Τσιτσιπάς»

Mené deux sets à zéro, Stefanos Tsitsipas élimine Rafael Nadal et file en demi-finale de l'Open d'Australie : https://t.co/NiiKKeSdln #AusOpen pic.twitter.com/8gXN54IXRD — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 17, 2021

H Ultima Hora Mallorca γράφει: «Αποχαιρετά την Αυστραλία ο Ναδάλ όντας θύμα της μεγάλης επιστροφής του Τσιτσιπά».

Nadal se despide de Australia víctima de la gran remontada de Tsitsipas https://t.co/pUCiLDMdQx — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) February 17, 2021

Marca

Así fue la batalla sin tregua entre Nadal y Tsitsipas https://t.co/xnqlQelEty pic.twitter.com/XoeIfuhFDO — MARCA Polideportivo (@MarcaTMF) February 17, 2021

Εκπληκτο το BBC

He's done it. Stefanos Tsitsipas is into the #AusOpen semi-finals after sets and hours on court. What just happened?! Nadal 6-3 6-2 6-7 (4-7) 4-6 5-7 Tsitsipas#bbctennis — BBC Sport (@BBCSport) February 17, 2021

Kαι το US Today... υποκλίθηκε στον Έλληνα πρωταθλητή:

Stefanos Tsitsipas rallied after losing the first two sets to deny Rafael Nadal of his bid for a record 21st Grand Slam title. https://t.co/4wN3fw2Vf9 — USA TODAY Sports (@usatodaysports) February 17, 2021

«Τί επιστροφή»

Stefanos Tsitsipas battles back to beat Rafa Nadal and book his place in the #AusOpen semi-final — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 17, 2021

«Τί εμφάνιση»

«Τελείωσε το αυστραλέζικο όνειρο για Ναδάλ»

The Australian Open dream is OVER for Rafa! But what a comeback from Tsitsipas! #AUSOpen https://t.co/0Y2vSmLNZf — GiveMeSport (@GiveMeSport) February 17, 2021

