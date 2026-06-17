Ο Μπαπέ ήταν εξαιρετικός, η Γαλλία επιβλητική στην επανάληψη και με το 3-1 κόντρα στη Σενεγάλη μπήκε δυνατά στο Μουντιάλ. Ετσι, έβαλε τέλος στον... εφιάλτη του 2002 στη Σεούλ.

Η Γαλλία άφησε πίσω της το φάντασμα του 2002 και ξεκίνησε με νίκη 3-1 επί της Σενεγάλης τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ, αποφεύγοντας κάθε δυσάρεστη έκπληξη απέναντι στην ομάδα που πριν από 24 χρόνια είχε προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη και έφτασε τα 14 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον Πελέ, τον Μέσι και πλησιάζοντας το ιστορικό ρεκόρ των 16 τερμάτων του Μίροσλαβ Κλόζε.

Οι «Τρικολόρ» προβλημάτισαν στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας έλλειψη δημιουργίας και αδυνατώντας να απειλήσουν ουσιαστικά, με τη Σενεγάλη να χάνει τις σημαντικότερες ευκαιρίες και να αγγίζει το γκολ. Ωστόσο, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε πλήρως μετά την ανάπαυλα. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα, βρήκε χώρους απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των Αφρικανών και μετέτρεψε την υπεροχή της σε γκολ και νίκη, ξεκινώντας ιδανικά την πορεία της στη διοργάνωση.

Το δοκάρι σταμάτησε τη Σενεγάλη

Η Σενεγάλη παρουσιάστηκε χωρίς ίχνος φόβου απέναντι στη Γαλλία και για 45 λεπτά έβαλε δύσκολα στους Τρικολόρ. Η ομάδα του Ντεσάν είχε μεν την κατοχή της μπάλας (56%), ωστόσο αδυνατούσε να μετατρέψει την υπεροχή της σε ουσιαστική απειλή για την αντίπαλη εστία. Αντίθετα, οι Αφρικανοί δημιούργησαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες του πρώτου μέρους, εκμεταλλευόμενοι τις αμυντικές αδυναμίες και τις λανθασμένες επιλογές των Γάλλων. Η κορυφαία στιγμή τους καταγράφηκε στο 25ο λεπτό, όταν ο Νικολάς Τζάκσον ξέφυγε στην αντεπίθεση από τα αριστερά, άφησε πίσω του τον Ουπαμεκανό και επιχείρησε σουτ με το αριστερό από δύσκολη γωνία.

Η προσπάθειά του βρήκε τη βάση του δοκαριού, στη συνέχεια τον Μενιάν και κατέληξε κόρνερ. Η πίεση των Σενεγαλέζων συνεχίστηκε μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο Μανέ κινήθηκε εξαιρετικά από τα αριστερά και γύρισε την μπάλα προς την περιοχή. Μετά από παρέμβαση του Σαλιμπά, η μπάλα έφτασε στον Ισμαΐλα Σαρ, ο οποίος από πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να βρει στόχο. Τα στατιστικά αποτυπώνουν τη δυσκολία της Γαλλίας να γίνει απειλητική. Οι Τρικολόρ ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με μόλις μία τελική προσπάθεια, η οποία μάλιστα δεν κατέληξε στην εστία. Πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοσή τους σε πρώτο ημίχρονο αγώνα φάσης ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1966.

Μεταμορφώθηκε και «καθάρισε»

Το δεύτερο ημίχρονο είχε εντελώς διαφορετική εικόνα από το πρώτο, με τη Γαλλία να ανεβάζει αισθητά την απόδοσή της, να κυκλοφορεί την μπάλα με μεγαλύτερη ταχύτητα και να βρίσκει τους χώρους που έλειπαν από το παιχνίδι της πριν από την ανάπαυλα. Οι «Τρικολόρ» εγκαταστάθηκαν στο μισό γήπεδο της Σενεγάλης και άρχισαν να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για το γκολ. Η πρώτη μεγάλη προειδοποίηση ήρθε όταν ο Κουντέ έκλεψε ψηλά την μπάλα και δημιούργησε τη φάση για τον Ολίσε, όμως ο Μεντί αντέδρασε εντυπωσιακά. Λίγο αργότερα, ο Ολίσε κατέβηκε χαμηλά για να οργανώσει την ανάπτυξη, βρήκε με κάθετη πάσα τον Μπαπέ και ο αρχηγός της Γαλλίας βγήκε απέναντι από τον Μεντί, ο οποίος κράτησε ξανά όρθια τη Σενεγάλη με καθοριστική απόκρουση.

Στο 61ο λεπτό οι Γάλλοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι, όταν ο Μανέ σταμάτησε με τάκλιν τον Μπαπέ. Η πίεση της Γαλλίας απέδωσε τελικά καρπούς στο 66ο λεπτό. Ο Ολίσε, από τη δεξιά πλευρά, πέρασε εξαιρετική πάσα προς τον Μπαπέ και εκείνος, κινούμενος στο πρώτο δοκάρι, εκτέλεσε από κοντά για το 1-0.

Το γκολ είχε και ιστορική σημασία για τον αρχηγό των «Τρικολόρ». Στην 99η του με την εθνική ομάδα, σημείωσε το 57ο τέρμα του, ισοφαρίζοντας τον Ολιβιέ Ζιρού στην κορυφή των σκόρερ της Γαλλίας. Παράλληλα, έφτασε τα 13 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον Πελέ και φτάνοντας τις επιδόσεις των Φοντέν και Μέσι.

Η Σενεγάλη προσπάθησε να αντιδράσει και μάλιστα βρήκε δίχτυα με τον Τζάκσον, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ. Από εκείνο το σημείο και μετά, η Γαλλία διαχειρίστηκε με μεγαλύτερη άνεση τον ρυθμό της αναμέτρησης, επιβάλλοντας πλήρως τον έλεγχό της. Ετσι, στο 81ο λεπτό βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Μπαρκολά ένα λεπτό μετά την είσοδό του κατάφερε να εκμεταλλευθεί την εξαιρετική ασίστ του Ραμπιό και με ιδανικό πλασέ να σημειώνει το 2-0.

Μπαπέ, εσύ σούπερ σταρ!

Στις καθυστερήσεις το θέαμα εκτοξεύθηκε! Η Σενεγάλη το πάλεψε και στο 90+5' βρήκε δίχτυα! Ο Εμπαγιέ πέρασε στο ένας εναντίον ενός τον Ερναντές και νίκησε με δυνατό σουτ τον Μενιάν, που άγγιξε τη μπάλα αλλά δεν κατάφερε να αποσοβήσει το γκολ. Ωστόσο, ο Μπαπέ δεν άφησε τους Σενεγαλέζους να... πιστέψουν στην ανατροπή. Στο 90+6' με σουτάρα έξω από την περιοχή διαμόρφωσε το 3-1 και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Γαλλίας στην ιστορία των Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Φοντέν!

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ, Κονατέ, Σαλιμπά, Ερναντές, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ (80΄ Μπαρκολά), Μπαπέ, Ντουά (87΄ Τσερκί)

Σενεγάλη (Πάπε Τιό): Μεντί, Ντιάτα, Κουλιμπαλί, Νιακατέ, Ντιούφ, Ιντρίσα Γκουέιγ (88΄ Σις), Καμαρά (76΄ Ντιαρά), Παπέ Γκουέιγ (83΄ Ιλιμάν), Ισμαϊλα Σαρ (76΄ Μπαγέ), Τζάκσον (83΄ Ντιένγκ), Μανέ