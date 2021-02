Ενας τρομερός Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε απίθανα πράγματα απέναντι στον Ναδάλ και παρόλο που βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ, έδειξε... ελληνική ψυχή και τα έφερε όλα τούμπα κάνοντας το 3-2. Ετσι, έγινε ο τρίτος παίκτης που καταφέρνει να νικήσει τον Ισπανό θρύλο όντας πίσω με 2-0 σετ.

Ο Φέντερερ έκανε κάτι τέτοιο το 2005, ο Φάμπιο Φονίνι το κατάφερε το 2015 στο US Open και σήμερα στο Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Federer (Miami, 2005)

Fognini (US Open, 2015)

Tsitsipas (Australian Open, 2021)

Nadal is beaten from 2 sets up for only the *third* time in his career @steftsitsipas #AusOpen pic.twitter.com/hYOxTCOdZK

— Tennis TV (@TennisTV) February 17, 2021