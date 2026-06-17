Γαλλία – Σενεγάλη: Γκολάρα Μπαπέ που ξεπέρασε τον Φοντέν!
Για όλη του την ζωή θα θυμάται το παιχνίδι με την Σενεγάλη ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης με 2 γκολ που πέτυχε στην πρεμιέρα της Γαλλίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο έγραψε ιστορία. Συγκεκριμένα έφτασε τα 14 γκολ ξεπερνώντας τον Φοντέν που είχε 13 και συνολικά τα 58 με τη Γαλλία, ανεβαίνοντας συνολικά στην πρώτη θέση των σκόρερ στην χώρα του σε όλες τις διοργανώσεις.
Ο Μπαπέ κατάφερε στο δεύτερο γκολ του να δείξει λίγο από την μεγάλη του κλάση, καθώς έπιασε έξω από την περιοχή έναν άπιαστο κεραυνό κάνοντας στο 90+6' το 3-1 και σφραγίζοντας τη νίκη για την Γαλλία.,
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