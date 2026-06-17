Δείτε γκολ και φάσεις από το 3-1 της Γαλλίας ενάντια στη Σενεγάλη.

Η Γαλλία πήρε το αίμα της πίσω μετά από 24 χρόνια και επικράτησε 3-1 της Σενεγάλης, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Κιλιάν Μπαπέ, που πέτυχε δύο τέρματα και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Τρικολόρ.