Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε με επική ανατροπή με 3-2 τον Ράφα Ναδάλ και προκρίθηκε στους "4" στο Australian Open.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4, 7-5 του Νο2 κόσμου Ράφα Ναδάλ μετά από μάχη 4.05 ωρών και θα παίξει την Παρασκευή στον ημιτελικό με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Καράτσεφ την Πέμπτη (10:30) και ο νικητής θα παίξει την Κυριακή στον τελικό με τον νικητή του αγώνα Τσιτσιπάς-Μεντβέντεφ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Αυτή σίγουρα είναι η νίκη της καριέρας του Στέφανου Τσιτσιπά αφού είχε απέναντι του τον Ισπανό με τα 20 Grand Slam και έναν παίκτη του τον είχε στο 6-1 στις νίκες.

Είναι η 2η φορά που κερδίζει τον Ναδάλ ο Έλληνας τενίστας και είναι η 2η φορά που φτάνει στα ημιτελικά του Australian Open μετά από το 2019 όπου και είχε αποκλειστεί από τον Ράφα Ναδάλ.

Το 5ο σετ ήταν συγκλονιστικό. Ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί 6-5 με μπρέικ αλλά ο Ναδάλ θα σβήσει 2 ματς πόιντ. Με την σειρά του ο Έλληνας θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Ισπανού και με το 3ο ματς πόιντ θα κλείσει το παιχνίδι.

Εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς κερδίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ θα είναι ξανά το Νο5 της παγκόσμιας καταάταξης.

Αυτή ήταν η 3η νίκη σε ισάριθμους προημιτελικούς σε Grand Slam για τον Τσιτσιπά ο οποίος πέτυχε και τη 2η top-10 νίκη του σε Major μετά από εκείνη επί του Ρότζερ Φέντερερ το 2019 στη Μελβούρνη.

Με την νίκη του αυτή και την πρόκριση στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς θα εισπράξει 660.875 δολάρια.

Οι πόντοι ήταν 145-142. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 49 winners και 38 αβίαστα και ο Ράφα Ναδάλ είχε 58 winners και 42 αβίαστα. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 2/5 (Τσιτσιπάς) και 3/4. Ο Τσιτσιπάς είχε 17-15 άσους.

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 1-1 με love service game και με τον ίδιο τρόπο ο Ράφα Ναδάλ θα προηγηθεί με 2-1. Με νέο love service game ισοφαρίζει σε 2-2 ο Έλληνας και σε 3-3.

Ο Ράφα Ναδάλ με μπρέικ θα προηγηθεί με 5-3 και θα κλείσει σε 37' με 6-3 το 1ο σετ.

Τα αβίαστα λάθη είναι 12-5 κατά του Τσιτσιπά και οι winners 7-7.

Ο Ράφα Ναδάλ θα ξεκινήσει ιδανικά με μπρέικ (1-0) στο 2ο σετ και με το σερβίς του θα φτάσει στο 2-0. O Στέφανος Τσιτσιπάς με love service game θα μειώσει σε 2-1 αλλά ο Ισπανός με 2ο μπρέικ θα προηγηθεί με 4-1.

Με love service game ο Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 5-2 όμως ο Ναδάλ σε 41' θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Στο 3ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με love service game με 2-1 και με 3-2.

O Ράφα Ναδάλ θα ισοφαρίσει με love service game σε 3-3. Θα πάρει προβάδισμα με 4-3 ο Στέφανος αλλά ο Ράφα με love θα ισοφαρίσει σε 4-4.

Με τον ίδιο τρόπο θα κερδίσει το 9ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς για το 5-4 και θα προηγηθεί με 6-5. Ο Ισπανός θα πάρει το 12ο και θα έχουμε τάι μπρέικ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα φτάσει σε τριπλό σετ πόιντ (6-3) και θα κλείσει το σετ στο 7-6 (4).

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 4ο σετ για να έχει μπρέικ πόιντ ο Τσιτσιπάς αλλά ο Ναδάλ θα το σβήσει και θα κερδίσει το γκέιμ (1-0). Ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 2-2 με love service game και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ.

Ο Ράφα Ναδάλ θα το σβήσει με άνεση και θα φτάσει στο 3-2.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 4-4 και μετά από 3.04' θα κάνει το 1ο του μπρέικ για να προηγηθεί με 5-4. Με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Στο 5ο σετ ο Ναδάλ θα πάρει προβάδισμα με 2-1 και με δυσκολία θα φτάσει στο 3-2. Με 4 άσους ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 3-3 αλλά ο Ναδάλ θα πάρει το 7ο γκέιμ στο σερβίς του για το 4-3.

O Έλληνας ισοφαρίσει σε 4-4 όμως με love service game ο Ναδάλ πάει στο 5-4. Ο Τσιτσιπάς κρατάει το σερβίς του (5-5) και με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5. Ο Στέφανος θα φτάσει σε 2 ματς πόιντ αλλά θα τα σβήσει ο Ναδάλ.

Είναι η σειρά του Τσιτσιπά να σβήσει μπρέικ πόιντ και με το 3ο ματς πόιντ θα πετύχει τη νίκη της καριέρας του.

One set from another #AusOpen semifinal @RafaelNadal clinches the second set against Stefanos Tsitsipas, 6-2, having taken the first 6-3.#AO2021 pic.twitter.com/dYl8K83nY3

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 17, 2021