Australian Open: «Άνεμος» η Ναόμι Οσάκα (vids)

Εύκολο απόγευμα είχε η Ναόμι Οσάκα στη Μελβούρνη.

Η νικήτρια του Australian Open 2019 απέκλεισε με 6-2, 6-3 την Γαλλίδα Καρολίν Γκαρσία και συνεχίζει στους "32" για να παίξει με την Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ.

Η Ιαπωνέζα που είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης θα παίξει για 5η φορά σε 6 συμμετοχές στον 3ο γύρο.

Η Ρουμάνα Σοράνα Κριστέα (No68) απέκλεισε το Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης Πέτρα Κβίτοβα αφού την κέρδισε με 6-4, 1-6, 6-1. Η Κριστέα θα παίξει με την Μαρκέτα Βοντρούσοβα.

Στους "32" συνεχίζει και η φορμαρισμένη και Νο7 κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Λευκορωίδα απέκλεισε με 7-6 (5), 6-3 την Ρωσίδα Ντάρια Κασάτκινα και θα αγωνιστεί απέναντι στην Αμερικανίδα Λι για μια θέση στον 4ο γύρο του Australian Open.

SabalenkaA is pleased as punch!

She's through to the third round of #AO2021 with a 7-6(5) 6-3 victory over Kasatkina.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/eMB88TmKmg

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021