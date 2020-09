Ο τελικός έχει ολοκληρωθεί. Το US Open έχει νέα πρωταθλήτρια. Είναι η Ναόμι Οσάκα. Η Ιαπωνέζα που το 2018 κέρδισε στον τελικό την Σερένα Ουίλιαμς το 2020 νικά την Βικτόρια Αζαρένκα , μια παίκτρια που θαύμαζε από μικρή.

Η Ναόμι Οσάκα θα κάνει την εμφάνιση της αρκετή ώρα αγότερα στο «Arthur Ashe» με το τρόπαιο στα χέρια. Φοράει μια φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ. Αυτή των Lakers με το Νο8.

Η Ιαπωνέζα ήταν φίλη του και εκείνος την συμβούλευε και την καθοδηγούσε. Είχαν ξεχωριστή σχέση. Η Ναόμι εξηγεί στη συνέντευξη Τύπου γιατί επέλεξε να φορέσει την φανέλα του μυθικού άσου.

«Σε αυτή τη φάση, είναι κάποια πράγματα που κάνω που μπορούν να τον κάνουν υπερήφανο. Είναι σαν να κρατάω για μένα ζωντανή την κληρονομιά του. Είναι υπέροχο πώς ένα άτομο μπορεί να εμπνεύσει τόσους ανθρώπους.

Όλοι έχουν μια πολύ όμορφη ιστορία για εκείνον, απλά ότι ήταν ευγενικός, μετέδιδε ζεστασιά. Θέλω να είμαι ο τύπος ανθρώπους που πίστευε εκείνος ότι θα γίνω. Πίστευε ότι θα γίνω σπουδαία, άρα ελπίζω να γίνω σπουδαία στο μέλλον. Ο χρόνος θα δείξει».

Η φωτογραφία θ΄ανέβει και στα social media της Ιαπωνέζας με την λεζάντα: «Φορούσα αυτή τη φανέλα κάθε μέρα μετά τα παιχνίδια μου. Ειλικρινά νομίζω ότι μου έδινε δύναμη. Για πάντα».

I wore this jersey every day after my matches. I truly think it gave me strength. Always pic.twitter.com/R1pTUCaCgq

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) September 13, 2020