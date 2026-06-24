Στη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας υπάρχει ένα παιδί που έχει μαγνητίσει τα βλέμματα μεγάλων συλλόγων αλλά και της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας.

Γεννήθηκε λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική, όπου συμμετείχε και η Ελλάδα. Πλέον στα 16 του, είναι από τα κορυφαία ταλέντα της Νορβηγίας και έχει αφήσει τεράστιες υποσχέσεις στη δεύτερη κατηγορία της χώρας. Ο λόγος για τον Ανέστη Τριχολίδη.

Ο υψηλόσωμος στόπερ (1,90 μ.) ανήκει στην Σάντνες, στην οποία γαλουχήθηκε μέσα από τις ακαδημίες της και αυτή τη στιγμή μετρά ήδη εννιά συμμετοχές και γεμάτες εμφανίσεις με το νορβηγικό κλαμπ, κάνοντας όλα τα βλέμματα να στραφούν πάνω του.

Συγκεκριμένα, τόσο η Ίντερ (που έχει δείξει τεράστια εκτίμηση στο πρόσωπο του) όσο και ομάδες όπως η Κόμο και η Φιορεντίνα έχουν βάλει το όνομά του ομογενή αμυντικού ψηλά στη λίστα τους καθώς τον θεωρούν ως ένα ταλέντο με μεγάλη προοπτική.

Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά για την ελληνική πλευρά, αφού η νορβηγική ομοσπονδία έχει κυκλώσει το όνομα του 16χρονου στόπερ και ετοιμάζεται να τον ντύσει στα δικά της χρώματα ώστε να υπηρετεί το εθνόσημο της. Βέβαια μέχρι να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα, τίποτα δεν είναι δεδομένο.