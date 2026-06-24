«Βόμβα» Κωνσταντέλια: Δεν θα είναι διαθέσιμος στις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδος για τις επόμενες κλήσεις προκαλώντας μεγάλη έκπληξη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Σαν... βόμβα έσκασε στο ελληνικό ποδόσφαιρο το story του Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα για ποιο διάστημα αναφέρεται ή για πόσο διάστημα.

Ο ίδιος κλήθηκε για πρώτη φορά το 2023 και έκτοτε μετρά 18 συμμετοχές με 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ αποτελούσε ως ένα από τα βασικά μέλη για το «αύριο» της χώρας μας, ενώ στα τέσσερα τελευταία φιλικά δεν αγωνίστηκε.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του:

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφαση μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξη μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.

Γιάννης Κωνσταντέλιας».