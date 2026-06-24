Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ εμφανίστηκε απορημένος για το βραβείο MOTM που πήρε στον αγώνα κόντρα στη Γκάνα (0-0, 23/6).

Απορημένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του μετά το 0-0 με τη Γκάνα (23/6) το βράδυ της Τρίτης ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, με τον Άγγλο διεθνή να λαμβάνει το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της αναμέτρησης (MOTM).

Ο μεσοεπιθετικός των «Τριών Λιονταριών» όντως πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, γλίτωσε κιόλας την αποβολή σε μια φάση που κάλυψε με το χέρι το στόμα του ενώ μιλούσε με τον Αγιού (σσ έχει αλλάξει ο κανονισμός και η συγκεκριμένη κίνηση τιμωρείται με κόκκινη κάρτα), όμως δεν το βρήκε και τόσο... δίκαιο.

Συγκεκριμένα, εξήγησε πως το εν λόγω βραβείο του MOTM θα έπρεπε να καταλήξει στα χέρια κάποιου ποδοσφαιριστή της αφρικανικής χώρας, που κατάφερε να κρατήσει το «μηδέν» απέναντι στην ομάδα του Τόμας Τούχελ και να πάρει έναν πολύτιμο βαθμό ενόψει συνέχειας.

«Δεν άξιζα το βραβείο του MOTM. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να πάει (σσ το βραβείο) σε έναν παίκτη της Γκάνας».