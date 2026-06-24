Μουντιάλ 2026: Ο Μπέλινγκχαμ απόρησε με το βραβείο MOTM κόντρα στη Γκάνα
Απορημένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του μετά το 0-0 με τη Γκάνα (23/6) το βράδυ της Τρίτης ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, με τον Άγγλο διεθνή να λαμβάνει το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της αναμέτρησης (MOTM).
Ο μεσοεπιθετικός των «Τριών Λιονταριών» όντως πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, γλίτωσε κιόλας την αποβολή σε μια φάση που κάλυψε με το χέρι το στόμα του ενώ μιλούσε με τον Αγιού (σσ έχει αλλάξει ο κανονισμός και η συγκεκριμένη κίνηση τιμωρείται με κόκκινη κάρτα), όμως δεν το βρήκε και τόσο... δίκαιο.
Συγκεκριμένα, εξήγησε πως το εν λόγω βραβείο του MOTM θα έπρεπε να καταλήξει στα χέρια κάποιου ποδοσφαιριστή της αφρικανικής χώρας, που κατάφερε να κρατήσει το «μηδέν» απέναντι στην ομάδα του Τόμας Τούχελ και να πάρει έναν πολύτιμο βαθμό ενόψει συνέχειας.
«Δεν άξιζα το βραβείο του MOTM. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να πάει (σσ το βραβείο) σε έναν παίκτη της Γκάνας».
🚨 Jude Bellingham: “I didn’t deserve the Man of the Match award”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026
“In my view, it should have gone to a Ghana player.” pic.twitter.com/S4oqEURvlf
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