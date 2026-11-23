Ο Γιανίκ Σίνερ βρίσκεται στη Φινλανδία για πιθανή χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και κινδυνεύει να μείνει έξω για ακόμα τρεις με τέσσερις μήνες.

Ο Γιανίκ Σίνερ, σύμφωνα με το Gazzetta Dello Sport, βρίσκεται στη Φινλανδία και την πόλη Τούρκου, για να συναντηθεί με τον Λάσε Λεμπάινεν, ορθοπεδικό με εξειδίκευση στη χειρουργική επέμβαση γόνατος και σε τραυματισμούς μυών και τενόντων.

Ο Σίνερ συναντήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον εν λόγο γιατρό στο Μιλάνο και ο σπουδαίος τενίστας βρέθηκε εσπευσμένα στη Φινλανδία για να συναντήσει τον Λεμπάινεν. Το γεγονός αυτό φουντώνει τα σενάρια για να υποβληθεί σε πιθανή χειρουργική επέμβαση που μπορεί να τον αφήσει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες ακόμα.

Ο Ιταλός τενίστας απουσιάζει από τα court ήδη τέσσερις μήνες, μετά τον τραυματισμό του στο δεξί γόνατο στο Wimbledon το περασμένο καλοκαίρι και συγκεκριμένα στις 12 Ιουλίου. Ο Σίνερ είχε αρχικά προγραμματίσει να επιστρέψει στο ATP Tour για το κλείσιμο της σεζόν, αλλά η ανάρρωσή του καθυστέρησε και έχασε τόσο το US Open, όσο και τα ATP Finals, με αποτέλεσμα να πέσει από την 1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με την πρωτιά της εν λόγο λίστας να ανήκει πλέον στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Σίνερ είχε θέσει νέο στόχο να αναρρώσει και να επιστρέψει στη δράση στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου το 2027, για να πάρει μέρος στο Australian Open.

Τα δεδομένα πλέον φαίνεται να αλλάζουν, καθώς αν ο Σίνερ υποβληθεί τελικά σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο το προσεχές διάστημα, θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις με τέσσερις μήνες για να επανέλθει από ένα τέτοιο χειρουργείο και κατά συνέπεια, θα χάσει τόσο το ξεκίνημα της νέας σεζόν του ATP Tour, όσο και το πρώτο Grand Slam της χρονιάς στην Αυστραλία.