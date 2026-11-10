Γιάνικ Σίνερ: «Ο στόχος είναι να επιστρέψω στην Αυστραλία»

Ο Γιάνικ Σίνερ φιλοδοξεί να επιστρέψει στους αγώνες με την είσοδο του 2027, με πρώτο στόχο το Australian Open, που ξεκινά στις 10 Ιανουαρίου στη Μελβούρνη.

Ο Γιάνικ Σίνερ βρίσκεται σε περίοδο αποκατάστασης από τον τραυματισμό στο γόνατο, που τον υποχρέωσε να χάσει το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου για το 2026.

Ο 25χρονος Ιταλός την Τρίτη (10/11) βρέθηκε στην εκδήλωση «Be Like Sinner», που διοργάνωσε η Allianz Italia στο Μιλάνο και σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο χρόνο επιστροφής στους αγώνες.

«Ο στόχος είναι να επιστρέψω για την Αυστραλία. Εργαζόμαστε για να επιστρέψουμε στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό. Ακολουθώ τα πρωτόκολλα που μου έδωσαν οι γιατροί και το ιατρικό μου προσωπικό, που με γνωρίζουν εδώ και πολύ καιρό, και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε» είπε ο Σίνερ, με το Australian Open να ξεκινά στις 10 Ιανουαρίου στη Μελβούρνη.

O Σίνερ δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα ATP Finals, όμως από ιταλικής πλευράς στο Τορίνο θα παίξει ο Φλάβιο Κομπόλι. «Συμβουλεύω τον Κομπόλι να βιώσει το συναίσθημα, το οποίο είναι σημαντικό και διαφορετικό από άλλα τουρνουά, επειδή ξεκινά με έναν παίκτη από τους οκτώ κορυφαίους στον κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτόν. Ξέρω πόσο πολύ θέλει ένας Ιταλός να παίξει στους τελικούς του Τορίνο» τόνισε ο Σίνερ.

Το τελευταίο τουρνουά που αγωνίστηκε ο Σίνερ ήταν το Wimbledon, όταν στο τελικό της 26ης Ιουνίου νίκησε τον Ζβέρεφ με 3-1 σετ. Ηταν ο 6ος τίτλος που κατέκτησε το 2026, είχαν προηγηθεί οι τίτλοι σε πέντε Masters, στο Indian Wells, στο Μαϊάμι Όπεν, στο Μόντε Κάρλο, στη Μαδρίτη και στη Ρώμη.